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HTC官網突「上架新機」！U23系列全員到齊　估1.5萬有找

▲HTC已在官網上架U23標準版手機。（圖／翻攝自HTC官網）

▲HTC已在官網上架U23標準版手機。（圖／翻攝自HTC官網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

全球智慧型手機與虛擬實境平台大廠HTC，今年中同時推出HTC U23 pro及HTC U23，其中HTC U23 pro已在5月23日開賣，而原訂6月中旬開賣的標準版HTC U23則延到7月25才開賣。不過，HTC 日前已悄悄在官網上架標準版 U23 手機，共有水漾藍與羅蘭紫兩種配色，建議售價為14990 元。

據了解，標準版 U23 與 U23 Pro 整體 ID 設計大致相同，但相較於U23 Pro採用五鏡頭組合，U23只採四鏡頭組合，主鏡頭為6400萬畫素，其餘800萬畫素超廣角鏡頭、2百萬畫素景深鏡頭以及3200萬畫素都與U23 Pro相同。

▲HTC已在官網上架U23標準版手機。（圖／翻攝自HTC官網）

規格方面，U23配置 6.7 吋 FHD+「挖孔」觸控螢幕，搭配 20：9 顯示比例，支援最高 120Hz 螢幕更新率，機身提供 IP67 防塵防水，並具備側邊指紋辨識和臉部解鎖功能，內建高通Snapdragon 7 Gen1處理器。另外，U23與U23 Pro同樣搭配 VIVERSE App，可使用AR虛實整合功能打造獨具個人特色的分身。

根據官網資訊，HTC U23共有水漾藍與羅蘭紫兩款配色，並提供8GB/128GB版本。建議售價為14990元，將在7月25日正式開賣。

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