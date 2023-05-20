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評測／HTC U23 Pro實機開箱　新手體驗元宇宙的最好選擇

▲▼HTC U23 Pro實機開箱。（圖／記者高兆麟攝）

▲HTC U23 Pro實機開箱。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

全球智慧型手機大廠HTC再添新機U23系列，並同時推出HTC U23 pro及HTC U23，預計5月23日起陸續於HTC商城及指定通路出貨，在發售前《ETtoday東森新聞雲》也搶先拿到U23 Pro實機，為大家帶來第一手評測試用心得。

根據HTC官方說明，U23 Pro是搭載高通SnapDragon 7 Gen 1晶片，採用三星四奈米製程，並提供12G RAM及256G ROM容量，同時，除了HTC引以為傲的AR、VR、MR功能外，官方這次也強調，這是品牌首款億級像素手機，主鏡頭提供「108MP」像素外，也支援光學防手震（OIS）、電子防手震（EIS）功能，並且具備120度超廣角，另外，U23 Pro還配有一顆8MP廣角鏡、2MP人像景深鏡、5MP微距鏡，還有一顆32MP前鏡頭，以U23 Pro中高階定位來說，誠意十足。

▲▼HTC U23 Pro實機開箱。（圖／記者高兆麟攝）

▲HTC U23 Pro鏡頭組。（圖／記者高兆麟攝）

本次《ETtoday東森新聞雲》取得試用機為咖啡黑配色，實機上手，握感可說是相當輕薄，看似全黑的機身，在光線底下，也會透出淡淡咖啡色，質感相當不錯，機身後背的鏡頭模組更是一大亮點，直接給出108MP OIS字樣火力展示，並標註是AI四鏡頭。

U23 Pro邊框和後背蓋採用塑料材質，但可以看見設計團隊在外型工藝上還是非常用心，用陽光或燈光打上霧面背蓋時會呈現不同層次光澤，以這支咖啡黑手機來說，就有淡淡的咖啡色隱約透出，至於側面則配有音量按鍵及手機電源鍵，頂端則配有3.5mm耳機孔，底部則配有 SIM 卡插槽、 USB-C插孔、麥克風和喇叭，其中一大細節亮點，就是邊框使用圓潤的收邊，邊框呈現一種斜面的設計，在細節處也相當用心。

▲▼HTC U23 Pro打孔螢幕。（圖／記者高兆麟攝）

▲HTC U23 Pro打孔螢幕。（圖／記者高兆麟攝）

翻回手機正面，螢幕和左右邊框間距非常窄，但上下仍稍偏厚，打孔螢幕上半部也配有一顆32MP的自拍鏡頭，手機開啟採取側邊電源鍵指紋辨識系統，實際使用，反應速度也算相當即時。

首先先來試用相機功能，U23 Pro在相機使用體驗上，提供多種模式拍攝，針對專業用戶，也提供自由度相當高的專業模式，相關參數設定都可以由用戶自訂，另外也提供夜景、人像、微距等模式，其中一般拍照設定為1200萬畫素，不過U23 Pro也提供108MP模式，讓用戶捕捉細節。

▲▼HTC U23 Pro實機開箱。（圖／記者高兆麟攝）

▲HTC U23 Pro使用一般原相機，就可以滿足日常生活的拍照需求。（圖／記者高兆麟攝）

實際體驗，U23 Pro的照相功能可以滿足大部分的使用場景，一般拍照配上HDR都能繳出相當水準表現，且令人印象深刻的是，U23 Pro相當強調在人像攝影的美化，連拍照時按快門都有相應特效，另外，手機在拍照時，根據不同模式選擇，也會貼心提供建議說明，讓用戶可以拍出更完美的照片。

使用108MP模式時，拍照時間會比一般拍照要來的稍微久一些，不過換來的是細節上的提升，另外，在微距攝影上，表現也十分令人滿意，對於細節上的呈現，可說是一大亮點。

▲▼HTC U23 Pro 108MP實拍。（圖／記者高兆麟攝）

▲HTC U23 Pro 108MP實拍。（圖／記者高兆麟攝）

自拍體驗部分，喜歡拍出水水照片的用戶肯定會喜歡，這次U23 Pro前鏡頭除了32MP鏡頭組外，內建的自拍美顏10段可選，可以讓用戶輕鬆用內建相機功能，就拍出令人滿意的美照。

但儘管這次相機給的誠意十足，功能也算非常貼心和齊全，但還是有些小小缺點，像是儘管配有防手震，但有時候些微晃動下，照片還是會變得模糊，讓防手震功能介入不夠明顯，另外，在對焦和照片產出速度上，也還有進步空間，不過靠著強大的美化功能以及鏡頭組，這些都瑕不掩瑜，照相功能還是繳出讓人滿意的成績，且目前拿到測試機的軟體版本還不是最終市售版，上市後此部分功能還有望在軟體優化後獲得進一步升級。

▲▼HTC U23 Pro實機開箱。（圖／記者高兆麟攝）

▲HTC U23 Pro實機AR功能使用起來非常有趣。（圖／記者高兆麟攝）

來到HTC獨有的VIVE體驗功能，此次先從VIVE Avatar開始建立，從創建帳號到創立角色完成，前後大約五分鐘，且還原度相當高，可以使用的配件種類也不少。

完成角色創立後，用戶的Avatar就可以成為自己在虛擬世界的小分身了，登入進VIVE程式裡，馬上就可以看到有相當多的VR活動可以選擇進入，進入活動後，也可以使用自己的Avatar和場景進行互動，就算沒有配合VR頭盔，都可以身歷其境的體驗。

▲▼HTC U23 Pro實機開箱。（圖／記者高兆麟攝）

▲逛元宇宙中的商店，就好像自身進入RPG遊戲一般，非常有沉浸感。（圖／記者高兆麟攝）

像以HTC官方商店體驗來說，進入之後，就可以像平常逛手機專賣店一樣，到處走走看看，牆上也都貼著HTC各項產品介紹，甚至連此刻正在使用的U23 Pro海報和商品介紹都在其中，對初次體驗虛擬實境的人來說，肯定會是特別的體驗，更不用說，除了官方商店外，還有多種不同的活動不斷在更新，都可自由參加，遊走於各個元宇宙世界。

如果對自己的外觀感到不滿意，VIVE也提供商城，讓用戶就像平常逛街買衣服一樣，可以選購自己喜歡的衣服來華麗登場。

▲▼HTC U23 Pro實機開箱。（圖／記者高兆麟攝）

▲在元宇宙世界中，也可以購買自己喜歡的衣服外型。（圖／記者高兆麟攝）

整體來說，藉由U23 Pro來體驗VIVE，確實帶來與市售手機相比截然不同又新穎的元宇宙體驗，儘管這次由於沒有相關設備，無法配合如XR Elite等VR頭盔再深入體驗元宇宙魅力，不過單就手機上的體驗，就足以感受HTC對於元宇宙應用的獨特之處，相信一般用戶體驗過後，也會有衝動想要配上VR頭盔或眼鏡更深入探索這個世界。

綜合整日和U23 Pro相處的心得，可以看出HTC對於元宇宙結合日常的努力，U23 Pro在整日的使用上，也可以輕鬆達成用戶的需求，在電力續航表現上也相當優異，且配上快充功能，讓用戶就算在元宇宙內遊樂時，也沒有電力的後顧之憂，大電池配上大螢幕，在影音娛樂功能上面絕對不是問題，以U23 Pro的中高階定位來說，靠著強大的相機規格及獨有的元宇宙應用，U23 Pro相信可以成為想體驗元宇宙魅力的用戶最好的入門磚，也更讓人期待U23 Pro和XR Elite連動後，能夠帶給用戶更驚豔的沈浸體驗。

HTC U23 pro上市提供12GB/256GB與8GB/256GB兩種版本及「咖啡黑」與「慕雪白」兩種顏色予消費者選擇，建議售價為新台幣17,990元及16,990元，於5月18日起於HTC網路商店、PCHOME購物、MOMO購物、YAHOO購物商城、蝦皮購物、神腦生活及全台187家指定經銷門市全面開放預購，並將於5月23日陸續到貨。

此外，即日起至7月31日至全台指定經銷店點：地標網通、傑昇通訊、米可手機館及帝谷通訊體系門市可享「HTC舊愛換新活動」購買HTC U23系列新機，享舊機折抵換購優惠，持HTC指定機型還可再加碼500元優惠。

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