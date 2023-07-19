詹江村痛罵館長「三姓家奴」風吹就倒　被民進黨霸凌是報應

▲桃園市議員詹江村與館長陳之漢，過去就有許多過節。（合成圖／翻攝自詹江村臉書、館長直播）



記者林彥臣／綜合報導

館長與黃國昌舉辦716遊行，臉書粉絲團無預警消失，2小時後又復活，在網路上掀起討論。對此桃園市議員詹江村就在臉書發文，痛批館長是「三姓家奴」，過去館長幫助民進黨霸凌他，現在反過來被民進黨霸凌就是報應。

詹江村19日在臉書發文表示，「當年你讓我的粉專消失，現在得到應有的報應，當年你做民進黨的爪牙霸凌我，今天你反過來被民進黨霸凌，真是天理昭彰啊！老天啊！開眼啦！活該啊！爽啊！爽啊！」

詹江村隨後又在臉書發另一則貼文表示，「2019年館長公開號召檢舉我的粉專，讓我的粉專瞬間消失。有人勸我以德報怨，簡直莫名其妙，那何以報直呢？他就是一個網路動向敏銳的人，風往那邊吹，他就往那邊倒的三姓家奴，你以為他真的有崇高理想喔！我呸！」

「三姓家奴」的典故，出自《三國演義》對猛將呂布的貶抑稱號，三姓分別指呂布的親生父親，還有被他殺死的兩任義父丁原與董卓。