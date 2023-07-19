財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆　屬狗有「吉星幫忙」

▲3個生肖的財運即將來了。（示意圖／記者袁茵攝）

記者陳致平／綜合報導

進入7月下旬，不少人都在等待2023癸卯年下半年的運勢變化，希望能夠等早日盼到好運氣。運勢網站點名三大生肖的民眾明天開始偏財運特別旺，就像是被財神纏上一樣，會遇上招財的好時機，趕快來看看你的生肖有沒有上榜。

根據搜狐網指出，生肖狗、生肖猴和生肖蛇的民眾，財運就像開外掛一樣，靠著先前辛苦的積累，有望開出好結果，迎來財神爺陪伴。

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生肖狗

生肖狗的朋友對人熱情、有禮貌，常常感染著很多人，容易成為眾人眼裡耀眼的明星，在事業上很有野心，渴望成功，渴望能夠賺到大錢。7月20日開始，生肖狗運勢如虹，財運纏身，會有「地解」吉星的幫忙，諸事都會迎來轉機。

▲靠著先前積累的好人緣，屬猴的朋友會得到意外的協助。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生肖猴

生肖猴的朋友運裡自帶財運，總能吉祥順遂，身邊的人都覺得你很陽光，很有感染力，是很善良又真誠的朋友。7月20日開始，生肖猴偏財特旺，日子只甜不苦，靠著先前積累的好人緣，身邊會出現專業人士協助，有機會開闢新的賺錢管道、迎來額外收入。

生肖蛇

生肖蛇的朋友非常有遠見，有韌性，不管做什麼一向讓人放心，對家人，朋友都非常體貼。明日開始，生肖蛇的人正財、偏財齊旺，深得財神爺的照顧，將會迎來一筆意外錢財，好好地享受生活。