飛機上建議別喝水、加冰塊　國外空姐曝原因「不知管線多久沒洗」

▲許多人搭機旅遊時會吃飛機餐，國外空姐給出建議。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

暑假迎來出國旅遊熱潮，飛機餐也是一大賣點。然而，美國空服員惠特妮（Whytney）透露，大多數空服員在飛機上不會喝水、咖啡或茶，因為她不確定供水管線是否有經常清洗，而冰塊也可能是由同樣水源製冰。另一名達美航空的空姐則不建議吃牛排、魚排與起司拼盤。

根據每日郵報報導，在美國一家大型航空公司工作的空姐惠特妮接受哈芬登郵報採訪時表示，大多數的空服員都不會喝飛機上的水，也包含用水泡出來的茶和咖啡，「這一切都取決於管線清潔的頻率。」她說，雖然在美國這個問題並不常見，但在其他國家可能沒有類似清潔規定。另外，加在飲品中的冰塊也很有可能由相同的水源製成的。

報導引述一項2019年進行的調查，針對美國各大航空公司與地區航空公司水質調查排名中，以阿拉斯加航空（Alaska Airlines）與忠實航空（Alaska Airlines）提供的水質最優，捷藍航空（JetBlue）和精神航空（Spirit Air）則排名墊底。

▲外媒建議，若擔心飛機上的水質，可以選擇包裝礦泉水。（示意圖／記者彭懷玉攝）

報導建議，為了安全起見，乘客可以選購瓶裝水，但以酒代水卻不是最好的選擇。惠特妮說，高空飛行時，酒精會對身體產生負面影響。來自緊急救護服務公司MedExpress的醫療專家莫里森（Clare Morrison）解釋，機艙內氣壓比正常情況還低，導致飛行中身體更難吸收氧氣，儘管喝下等量的酒，在空中血液含氧量較低的情況，可能會比在地面時更容易醉。

至於不建議在飛機上的食物，一名不願透露姓名的達美航空（Delta Air Lines）空姐則說，若乘客對牛排的烹調程度很挑剔，那就不要點來吃，因為飛機上的「烤箱太大了，一次就會裝這麼多食物。」這意味著機上的牛排和魚排通常都會煮過頭。

她建議另一種應避免的食物是起司拼盤，原因是雖然奶酪製品基本上保存期限較長，但正因如此「通常不太新鮮」。

此外，營養師薩里托（Vanessa Rissetto）表示，在飛機上食用過度加工與納含量過高的食物，例如義大利麵、濃湯與印度餐等，可能導致脫水引發的頭痛、便祕或疲勞，建議可以嘗試電解質發泡錠或椰子水來補充水分，並食用蔬果等天然食物或瘦肉蛋白。