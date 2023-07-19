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欠500萬遭強押毆打嗆斷手腳　南投暴力討債集團8嫌落網

▲南投警方緝獲暴力討債集團，逮捕8名嫌犯依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投警方緝獲暴力討債集團，逮捕8名嫌犯依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子組成暴力討債集團，去年8月間為索討500萬元債務，唆使小弟前往名間鄉強押、以棍棒毆打一名被害人，恐嚇要將對方「斷手斷腳」；南投檢警經將近1年偵辦，近日於南投市、名間鄉破獲該集團，訊後將吳男等8人移送法辦。

南投警分局指出，111年8月獲報名間鄉中正村一帶發生暴力討債事件，立即成立專案小組展開調查；經積極查訪、分析比對相關資料後，掌握以吳姓男子為首的暴力討債集團，集團成員自22歲到40歲不等，平時經營土木工程及地下賭博事業，遇遲交工程款項或未清償賭博債務情形，便叫小弟前往向債務人暴力催討，強押被害人、並持棍棒、徒手輪流毆打，並揚言恫嚇「斷手斷腳」，導致被害人身心靈受傷甚鉅，粗估本次債務糾紛金額約500萬元。

▲南投警方緝獲暴力討債集團，逮捕8名嫌犯依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方緝獲暴力討債集團，逮捕8名嫌犯依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局報請南投地檢署檢察官王元隆指揮，並與刑事局偵查第六大隊第二隊及南投縣警局刑警大隊共同查緝，於本7月17日、18日於南投及名間地區出動前往該集團據點緝獲8名犯嫌，現場查扣大型叢林刀等證物，全案詢後依《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移請南投地檢署偵辦。

▲南投警方緝獲暴力討債集團，逮捕8名嫌犯依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警方緝獲暴力討債集團，逮捕8名嫌犯依法送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局呼籲，若有糾紛應循正當法律途徑解決，勿以私刑手段等方式處理，對於任何挑釁治安的行為，警方一定溯源到底，從嚴偵辦，貫徹「暴力零容忍」的決心，讓轄區民眾安心生活，擁有安居樂業的居住環境。

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