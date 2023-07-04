認罪換交保失敗！　台南前經發局長陳凱凌涉貪...再押2個月

▲前台南市經發局長陳凱凌，涉貪污、公務員利用職務詐欺得利、財產來源不明、洗錢等罪，陳凱凌當庭認罪，並願繳回犯罪所得180萬元請求具保，惟台南地院裁定他再延押2月。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前台南市經發局長陳凱凌，被控涉嫌利用職務機會，向黃姓營建包商索賄、要求招待喝花酒、接受性招待、購屋詐貸、洗錢等，被檢方依貪污、公務員利用職務詐欺得利、財產來源不明、洗錢等罪起訴，開庭時陳凱凌當庭認罪，並願繳回犯罪所得180萬元請求具保，但台南地院4日裁定，陳自7月20日起再延長羈押2月。

台南地院合議庭指出，被告陳凱凌因涉嫌貪污治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物罪、公務員利用職務上機會犯詐欺得利罪、貪污治罪條例財產來源不明罪、使公務員登載不實罪、3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法洗錢罪，前經法院訊問後，僅承認起訴書所載犯罪事實，爭執法律適用，惟有起訴書所列各項證據資料在卷可稽，堪認被告涉犯上開罪名之犯罪嫌疑重大，且所涉之罪包含法定刑7年以上有期徒刑之重罪，預期被告逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行之可能性甚高，況被告與相關證人關係匪淺，如容任被告交保在外，具較高機率與證人為勾串、滅證。法官認被告有羈押之必要，於2023年4月20日裁定執行羈押在案。

法官指出，被告羈押期間即將屆滿，經法院再次訊問後，被告就起訴書所載犯罪事實及罪名全部承認，惟上開罪名包含法定刑7年以上有期徒刑之重罪，而重罪常伴有逃亡之高度可能，係趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰之基本人性，且依被告過往經歷，可見其有籌措相當現金之經濟能力，預期被告逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行之可能性甚高，有相當理由認為被告有逃亡之虞；另審酌本案仍待證人到庭證述，被告有串供或滅證之動機，認為若命被告具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，均不足以確保後續審判、執行程序之順利進行，依本案訴訟進度，對被告維持羈押處分仍屬適當、必要，且合乎比例原則之手段，自仍有繼續羈押被告之必要。

檢察官指出，陳凱凌對於七股科技工業區及沙崙科學園區等工業區之開發案，具有規劃及決策之權，竟意圖為自己不法之所有，於即將就任台南市經發局長前、後，不斷向黃姓業者訛詐，前後收受現金、喝花酒及性招待等不正利益近2百萬元，又以購屋名義，與建商合議超貸詐得296萬元。

陳凱凌不斷向從事營建工程的黃姓業者訛稱，七股科技工業區開發案，他可利用其職權影響得標廠商，將土方工程轉包給黃姓業者的公司承攬，收受黃性業者的現金、喝花酒及性招待等不正利益，共計獲取黃性業者交付現金共計180萬元，以及酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等費用共14萬2200元。

自2020年1月開始，陳凱凌多次以經濟有困難、孩子要繳保險費等為由，向黃姓業者索取每次數十萬元不等之現金，陳凱凌亦多次要求黃姓業者招待含有女陪侍之飲宴及性招待。

陳凱凌購買新屋，與建商合意以房屋1948萬元及車位220萬元，共計2168萬元為房屋總價，惟陳凱凌突於簽約日前，提出欲「多貸款」以支付裝潢費用之要求，並要求於房屋總價內加計4百萬元作為「裝潢準備金」，藉此提高房屋總價之方式，向貸款銀行超貸。陳凱凌與建商及代銷公司合議，向不知情銀行超貸，致銀行誤認房屋買賣價金為2568萬元，核准貸款85％即2180萬元，再由建商取出現金近3百萬元，轉交陳凱凌前往接待中心取回，以此方式詐取財物。