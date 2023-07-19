直擊／郭台銘「預算無限」市場大血拼　民眾喊：獨立參選拼連署

▲郭台銘拜訪台北農產運銷。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（19）日拜訪北農公司並與濱江市場攤商互動，屏東縣議長周典論女兒、國民黨中常委周孟蓉到場相陪。儘管事前發生遲到插曲，但見郭依然相當興奮，在市場內「預算無限」大採購，讓攤商樂不可支，並送上鳳梨、釋迦給郭。同時也有不少民眾專程趕來與郭合照，更高喊「總統唯一支持郭台銘」。

郭台銘今早原訂9時30分抵達台北市濱江果菜市場，除拜訪台北農產運銷股份有限公司之外，也前往市場內傾聽民眾心聲、與攤商互動。但據幕僚透露，郭直到9時35分才剛從信義區豪宅出發，實際抵達濱江市場時，已經是9時50分。

中常委周孟蓉則在9時15分就到市場等候，但因為郭台銘大遲到，讓在場媒體記者與周孟蓉都頂著高溫苦等，直到郭抵達後，才陪同郭一起拜訪北農及攤商。適逢今天下午國民黨中常會，上次中常會挺郭派常委沈智慧等8人串連提案重新徵召，但並未實際提案；如今周孟蓉與郭台銘合體，格外引人關注。

▲▼郭台銘拜訪台北農產運銷。（圖／記者黃克翔攝）



郭台銘結束媒體聯訪之後，便開始逛市場，由於郭很少逛市場的經驗，神情看起來很雀躍、新鮮，看到什麼水果、蔬菜都想買。不過，郭一摸口袋發現忘記帶錢，於是轉頭交代幕僚代墊。郭辦幕僚透露，郭台銘今天逛市場血拼，預算沒有任何上限，而購買的蔬菜水果也都會分給人數眾多的員工。

只見光是第一攤水果行，郭台銘就買了將近2千元，老闆樂得眉開眼笑。有的攤商見郭前來，則送上鳳梨、釋迦，並開心與郭合影，大喊鳳梨旺旺旺，為郭加油！同時，也有攤商向郭表示，最近生意不好做，而且濱江市場沒有裝冷氣，客人都不想來，在裡頭做生意的自己也是熱的要命。

此外，郭台銘也有幕僚扮演麥克風手的角色，持大聲公向攤商告知郭來拜訪，吸引到許多民眾注意，不少人專程搶上前來跟郭合照，開心比YA，也高喊「總統唯一支持郭台銘」。還有民眾興奮表示，如果郭獨立參選一定會幫忙連署。