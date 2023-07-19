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杜蘇芮颱風將生成！氣象局曝最新預測3路徑　恐近台「高壓是關鍵」

記者李姿慧／台北報導

今年第5號颱風「杜蘇芮」可望生成，預計周五(21日)可能先組織熱帶系統，未來增強生成颱風，路徑預測變數大，氣象局表示，熱帶系統路徑可能朝呂宋群島或偏巴士海峽往西通過，或往北偏朝台灣這邊過來，屆時可能較接近台灣。

▲ 雨天,天氣,上班車流, 大安森林公園旁,和平東路新生南路十字路口,大安森林公園旁,和平東西路羅斯福路十字路口,古亭站旁, 中正橋邊台北市側, 行人撐傘過馬路,騎士穿雨衣騎車 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲今明兩天嚴防午後雷陣雨。（圖／記者謝婷婷攝）

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中央氣象局預報員劉沛滕指出，今天(19日)持續受南方雲系影響，東南部有明顯降雨，花蓮、南部也有零星降雨，午後留意大範圍發展，今明(19~20日)兩天午後降雨較廣，中南部和各地山區須留意，下周有熱帶系統發展，下周一(24日)開始，熱帶系統接近東南邊海面，外圍雲系影響東部和恆春半島有不定時降雨，西部山區以午後陣雨為主。

劉沛滕說明，菲律賓東方低壓帶分布鬆散，要花一段時間組織，預計周五(21日)前後發展成熱帶性低氣壓，強度要看移動位置，若貼近呂宋島，發展速度會慢些，但該地區海面適合熱帶系統發展，低壓帶範圍較寬廣，中間要有發展旺盛中心旋轉雲系，才能快速發展熱帶低壓。

至於周五可能發展熱帶性低氣壓，未來路徑為何，劉沛滕說，路徑和強度還是要看高壓強度，高壓比較強，路徑將偏呂宋島或偏巴士海峽往西通過，若高壓減弱速度比較快，不排除朝北邊往台灣東邊經過，也有可能比較接近台灣，未來動向充滿不確定性。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於未來一周天氣，劉沛滕表示，南方雲系往西移動，今天東南部花蓮、南部都有局部降雨，中午過後山區、中南部可能有局部大雨，各地留意午後雷雨；菲律賓東方有大範圍低壓熱帶雲系發展，明天、後天(20日~21日)，尤其周五(21日)可能組織熱帶系統，未來一周要留意低壓系統移動。

劉沛滕指出，今天午後陣雨範圍寬廣，各地山區、中南部有大雨，且午後陣雨會持續到晚上，會有比較晚的午後雷陣雨，雨勢持續比較晚；明天還是有大範圍午後雷陣雨，要留意各地山區、中南部有局部大雨，仍有午後雷陣雨比較晚情況；周五之後降雨減緩，範圍縮小，降雨時間和量質減少，山區仍有午後雷陣雨，周五到周日(21日~23日)各地山區、西半部容易有午後雷陣雨，但降雨範圍縮小，台東受東南風影響仍有零星降雨。

未來一周仍高溫炎熱，高溫約35到36度，花東高溫33度，若下周一、下周二(24日~25日)降雨範圍較廣，氣溫會稍微下降。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

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