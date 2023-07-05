主持人訓練班老師「教拍YT」　強抱舌吻女學員！強制猥褻判9月

▲小花北上向吳姓演員學習拍攝TY影片，竟遭強吻摟抱，吳男遭法院判刑9月。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者蔡怡萍／新北報導

一名節目班底兼資深主持人教師的吳姓男子，在電視台主持人訓練班開課時，以指導學員小花（化名）拍YOUTUBE影片為由約到戶外，卻突然強抱、伸舌親吻小花的嘴，小花驚嚇無法接受、也未得到吳男的道歉，憤而報警，法院審後依強制猥褻罪，判吳男有期徒刑9月。

據了解，這名已婚吳姓演員在知名節目、劇團、戲劇、主持界皆有表現，判決指出，吳男也具有電視台主持人訓練班之教師身分，小花因報名該課程與吳結識，但小花控訴，2021年12月15日下午，她搭高鐵北上接受吳男指導拍攝YOUTUBE影片，但吳卻以風大為由、說了好幾次要改去汽車旅館，在她堅持拒絕才留在戶外，但吳卻藉口「抱一下讓妳比較安心」，突然將小花抱住、並強伸舌頭親吻。

小花嚇壞將吳男推開，也影響了後續影片拍攝，她回家後因感到噁心數天沒與吳男聯繫，同年月27日才傳訊要求吳男道歉，她說「你教我拍影片那天突然抱住我不放？我都說不要了你還親我？你欠我一個道歉，你欠的道歉何時還？」，吳男卻反而對小花頻頻追討影片感到「不尊重」，小花不甘心受辱報警提告。

吳男表示，他與小花約在公共場所，一旁還有路人，過程中為了幫助小花放鬆、調整拍攝成果，有替她按摩肩膀而已，並沒有逾矩的行為。

法官聽了小花的說法後，認為沒有重大瑕疵、2人也無仇怨嫌隙，小花報名了學習課程、應該需要與吳男維持良好關係，沒有構詞誣陷的必要，小花之後亦傳送「我不太喜歡這個（小情人）這個稱呼」、「記得傳影片給我」等訊息給吳男，表明無意與他有曖昧關係，吳男利用小花對他的尊敬與信賴下手犯行，依強制猥褻罪判處有期徒刑9月，仍可上訴。