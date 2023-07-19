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百貨公司抽一番賞！剩8格卻有6張籤「大賞消失」情侶包套後氣炸

▲▼百貨公司抽一番賞！剩6格卻有8張籤「大賞消失」夫妻包套後氣炸。（圖／翻攝一番賞交換，買賣區） 

▲有網友到百貨公司抽一番賞，卻遇到混籤、藏籤的情況。（圖／翻攝一番賞交換，買賣區）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「極為糟糕的一番賞消費經驗」，一名男網友表示，他日前到百貨公司內的玩具店抽《鬼滅之刃》的一番賞。沒想到，已被抽走50多抽的籤盒內，店家竟混籤、藏籤，讓他無法接受，憤而PO網，「前面都是盤子嗎？他們知道裡面少了一張C嗎？是不是應該要負起責任？」

該名男網友在臉書粉專「一番賞交換，買賣區」發文表示，他16日跟妻子到新北中和某百貨公司內的玩具店抽一番賞。原PO看到《鬼滅之刃》一番賞還剩下1的B賞、2個C賞、1個D賞，加上全包後還有最後賞，以每抽295元計算，剩下26抽共花費7670元可以包套。

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原PO先後10抽，期間G賞的格子已貼滿籤紙，但他們又抽到G賞，店員則說「可能不小心混到了讓你再補抽一抽」。沒想到原PO補抽，又再抽到2張G賞，隨後才抽到B賞，等於多了至少3張G賞。持續抽籤後，原PO的老婆注意到盒子內剩6張紙，但表單上面卻還有8個空格，「我老婆就問店員說，所以現在是要我們結6抽完抽還是結8抽？店員回答8抽」，「店員思考了一段時間說那就讓你們結6抽剩下公司自行吸收」。

▲▼百貨公司抽一番賞！剩6格卻有8張籤「大賞消失」夫妻包套後氣炸。（圖／翻攝一番賞交換，買賣區）

▲▼有路人目擊並到Google評論留下1星負評。（圖／翻攝一番賞交換，買賣區、Google評論）

▲▼百貨公司抽一番賞！剩6格卻有8張籤「大賞消失」夫妻包套後氣炸。（圖／翻攝Google評論）

然而，原PO將剩下6張全買後，竟開出「F、F、F、F、H、H」賞，有模型的C賞則不見蹤影，讓他氣得說，「你們公司出現這種抽一番賞最不應該遇到的問題，有混籤也沒事先告知，都抽一半了，最重要的是還少C賞籤紙更誇張，今天公司都不用負責相對應的責任嗎？」

事後，該店的店長連繫原PO表示，願意送一隻C賞，其餘送回銷毀。對此，原PO則認為，若他拿到C賞，前面花錢抽了50多抽的人，是否都在不知情的情況下當了盤子，「我不在乎我到底能拿到什麼東西，我在乎的事是明明他們公司出了紕漏，為什麼這套一番賞他還是開開心心的賺錢不用負任何責任？」

原PO表示，該店的店長17日、18日都回覆一樣的答案，「要什麼批評他們虛心接受」。

網友看完紛紛留言，「好扯，連百貨公司的都不能信了」、「這個可以告詐欺，一般處理流程會你們的錢全退東西全給」、「詐欺直接報警，他們故意混套+藏籤還在那邊裝，我看過小弟弟20幾抽全小獎，抽到沒錢哭著離開的，千萬別縱容垃圾店家，拜託」、「一番賞要無淨土了嗎」、「拜託你去報警處理，這是詐欺。你不報警他就繼續搞，一樣有人受害」。

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