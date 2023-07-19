Rinnai林內2023全系列「三新」有感　高品質、高顏值創造美好幸福哲學

▲台灣林內2023新品發表會以「生活夢想家，創造美好的幸福哲學」為主題，提供三新(心)有感的質感生活提案。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

1920年創立於日本的「Rinnai林內」，在台深耕50餘年，提供與日本同等高品質、契合台灣在地烹飪文化、餐飲習慣的完整廚房設備產品。2023新品發表會以「生活夢想家，創造美好的幸福哲學」為主題，傾注日本職人精神，導入最新技術，提供創新、安心、用心，三新(心)有感的質感生活提案。

▲Rinnai台灣林內舉辦2023新品發表會。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

台灣林內董事長北田雄一表示，Rinnai林內的企業理念是「品質就是我們的生命」，不僅在工廠等製造產品的現場，從開發、營業到服務端等全體員工都擁有這個理念，因為瓦斯器具只要有一點故障或缺失，都有可能造成重大事故，「所以我們專注於品質再提升，希望不讓任何一件不良品產生，堅持製造安心安全的產品」。

▲台灣林內董事長北田雄一。

董事長北田雄一也進一步指出，Rinnai林內2023年對台灣家用設備市場的佈局，將以「創造更健康、更舒適、更高品質的生活」為使命，像是能幫助料理的緻溫瓦斯爐、方便日常清潔的UFB熱水器等，都讓做家事變得更輕鬆，希望接下來可以持續提供同樣便利的產品。

▲▼Rinnai林內緻溫瓦斯爐全系列配備日本進口雙口Si感溫爐頭，並內建自動烹飪模式。

Rinnai林內從使用者角度出發，智能、安全與美感全面升級，全新6大產品也同步亮相。緻溫瓦斯爐全系列配備業界獨家，日本進口雙口Si感溫爐頭，能偵測鍋底溫度，同時內建定溫、定時選擇與自動烹飪模式。客服室副理戴浚宇補充說道：「油炸溫度、煮開水、煮飯，甚至煲湯都可以自由地設定，再來一個特點就是標榜安全，當瓦斯爐空燒的時候，它會自動把火關小，溫度過高，它自動會把火關掉。」

▲▼Rinnai林內內焰瓦斯爐15周年大理石限定款，搭載專利LED藍光旋鈕，藍光會隨火力而變化。

Rinnai林內內焰瓦斯爐15周年限定款，絕美大理石色Schott玻璃天板顏值出眾，搭載日本專利內焰爐頭，熱效率提升至52%，不僅大幅縮短烹飪時間，1級節能省瓦斯也省荷包，加上特別設計的專利LED藍光旋鈕，藍光會隨火力而變化，下廚體驗再加分！戴浚宇副理對此也說明：「一般我們料理的時候鍋具放在上面，每次要調整火力大小，就要彎腰來看，有LED光的旋鈕，我們以光線的大小，就可以來判斷目前的火力大小。」

▲Rinnai林內頂側雙吸排油煙機。

▲Rinnai林內近吸式感應降噪排油煙機。

▲Rinnai林內倒T式按壓滑轉設計排油煙機。

3款新型排油煙機，同樣美觀與實力兼具，業界首創設計，外型吸睛、排煙力十足、安靜降噪，輕鬆擺脫油膩感，廚房無味更舒適。

戴浚宇副理一一介紹道：「『頂側雙吸排油煙機』結合近吸與倒T兩種優勢，第一吸力、第二外觀融合在一起，可完整迅速吸納各角度油煙，同時採用DC變頻馬達，有6段風速，能達到強力排氣的機能性；『近吸式感應降噪排油煙機』入風孔離油煙很近，能馬上把油煙排到戶外，獨家降噪技術讓它在最高轉速4段的時候，最大噪音只有65分貝，關機時面板與吸氣門板會同步關閉，待機1分鐘後LED顯示會全部熄滅，只要將手靠近面板即會自動喚醒；『倒T式按壓滑轉設計排油煙機』特點是首次將多種機能融於一鍵，以按壓滑轉方式來操作風速、控制燈光。」

▲Rinnai林內Ultra Fine Bubble屋內型24L強制排氣熱水器。

領先業界、日本原裝進口的林內UFB(Ultra Fine Bubble)屋內型24L強制排氣熱⽔器，首度將熱水器結合獨家專利Air Bubble Technology奈米氣泡產生器，將奈米等級泡泡溶於熱水中，每1cc所含的氣泡數高達1,768萬個，洗淨力、抑菌⼒大提升，讓熱水所到之處，如：廚房、浴室、洗手台的清潔都更⽅便。戴浚宇副理特別強調：「洗完澡之後，身體的保濕度比一般傳統熱水器提高了114%，除了有清潔效果，它只要有水沖過的地方，就可以避免所謂的皂垢，還有浴室細菌的產生，也可以避免下水道累積一些汙垢。」

▲Rinnai林內2023全系列三新有感，創造料理美感與機能嶄新體驗。

從聰明料理、健康烹飪到沐浴清潔，台灣林內持續研發更高效能、高品質的產品，並藉由質感美形為居家空間注入多一點儀式感，實現新世代美好生活願景。Rinnai林內於7/15-9/30推出廚電雙機活動，活動期間內購買指定新品，可享現金折扣，購買指定型號完成登錄，再享千元禮券，詳情請見林內官方網站。