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買飲料驚見「考驗人性販賣機」　價差5元他揭實測結果

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友分享，9日在佛光山看到一台自動販賣機，其中兩項商品明明就是同一款奶茶，標價卻相差5元，讓他忍不住笑稱這是一台「考驗人性的販賣機」。文章公開之後吸引超過1000名網友按讚，大家紛紛開玩笑表示，「25元的應該是有加持過的」、「一個素的一個葷的」；而原PO也公開實測結果，真的要投25元右邊的才會亮，可是明明都是一樣的東西。

網友買飲料驚見「人性考驗販賣機」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO發現自動販賣機的標價怪怪的。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」分享一張照片，只見自動販賣機有多種冷飲商品，其中兩款都是奶茶，品牌也完全一樣，價格卻是左邊20元、右邊25元，讓他忍不住笑稱，「在佛光山見到這個考驗人性的販賣機，20元或是25元？」

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文章公開之後吸引超過1000名網友按讚，大家紛紛留言開玩笑道，「小孩才做選擇！我全捧」、「25元的應該是有加持過的」、「20元的肯定投不出來」、「20元奶比較少，25元奶比較多」、「如果是我一定買25元的，因為20元那個一定有什麼貓膩」、「應該只是標錯價，投20元兩個都會亮」。

而原PO也在留言區公布實測結果，他表示，如果投20元，機台按鈕只會亮左邊那款，要投到25元，右邊那款才會亮，「可是都（是）一樣的東西」。

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