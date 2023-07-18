遭控「騙失智翁捐9億房產」！行天宮千字文還原始末：合情合理合法

▲北市行天宮遭控騙取失智老人財產，廟方發出聲明澄清。（圖／記者李毓康攝）



生活中心／台北報導

台北一名87歲張姓老翁罹患輕微失智症，獨居的他去年為了「消業障」，將市值超過9億的房產全數捐給行天宮，女兒得知此事後氣炸，指控廟方比詐騙集團還惡劣。對此，行天宮今天發表千字聲明回應，強調本案處理合情合理合法，並表示會持續關懷張先生。

根據《鏡週刊》報導，台北一名87歲、罹患輕微失智症的張姓獨居老翁，去年底以「消業障」為由，瞞著女兒將市價逾億元的9戶房產全數捐給行天宮，老翁的女兒在捐贈完成公證後2周才得知此事，老父親指他的餘生行天宮會負責照顧，但此承諾廟方在房產完全過戶後卻不聞不問，甚至還向她及父親索討4萬元代墊費用，根本是欺負失智老人。

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行天宮今天發表聲明回應，針對本案緣由，行天宮指出張先生因聽力受損只能筆談，據其表示之前曾向住家附近多個廟宇詢問捐贈房地的方法，但因故都沒人理他，而張先生定期會到行天宮拜拜，所以趁來拜拜時主動向行天宮詢問有關捐贈的方法。

行天宮表示，張先生於111年10月到行天宮，剛好找到吳岳羽師兄，表示要找廟的負責人，經吳師兄仔細了解後，發現張先生是要捐房地，才又再請相關同仁於111年11月8日與張先生一起到廟裡了解情況。捐贈過程中，張先生表現出嚴謹的思慮，許多小細節都能一一確認。張先生因認同行天宮推動公益，所以願無償捐出九筆房地。

行天宮強調，該廟為登記有案之財團法人廟宇，如有受贈不動產，需依規定報請主管機關核備並於法院辦理財產增加登記，絕不會為私人所用，本案處理合情合理合法，並本於慈善的立場，給予需要的民眾關懷，在合情合理的情況下，會持續關懷張先生。

▲行天宮聲明回應收受房產一事合情合理合法。（圖／記者周宸亘攝）



行天宮聲明全文如下：

本案緣由

張先生因聽力受損只能筆談，據其表示之前曾向住家附近多個廟宇詢問捐贈房地的方法，但因故都沒人理他，而張先生定期會到行天宮拜拜，所以趁來拜拜時主動向行天宮詢問有關捐贈的方法。

張先生於111年10月到行天宮，剛好找到吳岳羽師兄，表示要找廟的負責人，經吳師兄仔細了解後，發現張先生是要捐房地，才又再請相關同仁於111年11月8日與張先生一起到廟裡了解情況。

捐贈過程中，張先生表現出嚴謹的思慮，許多小細節都能一一確認。張先生因認同行天宮推動公益，所以願無償捐出九筆房地。

行天宮接受捐贈處理原則

行天宮受理民眾不動產捐贈前，會先評估捐贈者的情況，若捐贈行為會影響其往後日常生活，一律會婉拒其捐贈，於評估過程中，會至捐贈者家中探訪，並希望捐贈者在做決定前先與家人溝通。基於當事人意願，捐贈行為可以匿名，但僅為在公開資料上不揭露全名。

財團法人台北行天宮為一登記有案之財團法人廟宇，如有受贈不動產，需依規定報請主管機關核備並於法院辦理財產增加登記，絕不會為私人所用。

行天宮接受十方信眾捐贈，作為辦理宗教、文化、教育、醫療、慈善五大志業，如急難濟助、獎助學金、偏鄉贈書及圖書館等志業之經費。

行天宮對於張先生的關懷

行天宮不會因捐贈，來成立換取照顧的條件關係。

由於張先生有聽力上的障礙且獨居，因此吳師兄在捐贈前家訪的過程中主動關懷，發現張先生有就醫的需求但卻未就醫，於是主動協助安排就醫，當時仍處於確認張先生是否適合捐贈的過程中。

捐贈後吳師兄亦多次親自探視張先生、協助就醫，在週刊關心前，吳師兄其實就持續處理張先生要求幫忙電視修理的問題，就該電視修理也前前後後處理過幾次；因吳師兄知道張先生愛吃油飯，在月前一次拜訪時正值用餐時間，就順便買了一份油飯去給張先生加菜。

張先生至今亦持續到廟內參拜及與吳師兄閒談寒暄，行天宮與張先生保持著良好的互動，近日，張先生更還記得向吳師兄要回數月前借給吳師兄閱讀的善書。

四萬元代墊費的疑慮

因張先生所捐的房地均帶有租約，本筆四萬元為該租屋戶之押金，張先生表示當初是由其女兒張小姐收取，租約到期後要將押金返還承租人，故張先生請行天宮通知張小姐，將原租約收到的押金轉交給行天宮，但張小姐未將款項交給行天宮，所以後來是張先生給付的。其他所捐房地的租約押金，租約有到期者，張先生也都有將押金交給行天宮保管以返還承租人。

行天宮推行正信理念，於本案處理合情合理合法。希望張先生不要受此事件影響心情，並希望其家庭能相處融洽。

關於媒體詢問行天宮是否有照顧張老先生的意願？就是否照顧張先生應與其捐贈行為無關，行天宮本於慈善的立場，給予需要的民眾關懷，在合情合理的請況下，會持續關懷張先生。

行天宮敬啟 112年7月18日