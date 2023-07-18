擁吻竟成永別！新婚8月妻走斑馬線被撞死　悲痛夫重返現場憶亡妻

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北中和一名在補教業工作的28歲女子日前出門過馬路時，遭右轉的69歲小黃駕駛輾過，搶救仍不治，今(18)日下午蔡姓丈夫重回妻子喪命地點受訪，哀痛表示事發前幾分鐘才剛和妻子擁吻道別，沒想到卻是最後一次。

▲新北中和一名28歲人妻過馬路遭撞亡，丈夫重回事發地點悲痛受訪。（圖／記者陳以昇攝）



蔡姓丈夫今天重回妻子喪命的事發點，忍著悲傷表示妻子當下剛走幾步路就被撞，計程車司機可能完全沒看到，撞到人也沒有馬上煞車，從撞人到停下來已經往前行駛約14公尺遠，就連輪胎都破了。

蔡姓丈夫上班途中接到電話，發現是警察來電，下意識清楚不是什麼好消息，得知是妻子車禍命危，除了嚇傻，已經沒有時間反應，立即衝到醫院，但妻子仍在搶救8天後離世。

▼夫妻倆今年3月剛前往歐洲蜜月旅行，沒想到新婚8個月就天人永隔。（圖／蔡先生提供，下同）



蔡男還提到，他與妻子透過朋友介紹認識4年多，去年10月剛完婚，今年3月到國外度蜜月，每天早上出門前他們都會親吻擁抱，沒想到6月28日當天的擁吻卻是永別。

不過，蔡男也說，肇事駕駛是69歲聽障男子，對話過程中明顯看得出來反應緩慢，他相信司機不是故意的，但既然駕駛年事已高，反應本來就會遲鈍，政府更應該針對考取駕照資格做每年的例行健康檢查，而不是只有筆試通過就好。

蔡男強忍著悲痛呼籲，他希望太太的犧牲不是只有這樣，期盼大家能夠多加關注行人安全通過路口的問題，甚至是能夠修法，經過路口時車輛就需要停下禮讓行人。