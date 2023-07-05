全球最熱一天！7月3日地表均溫「飆破紀錄」　首度超過17°C

▲隨著氣候危機加劇，熱浪席捲全球。（資料照／記者黃克翔攝）



記者吳美依／綜合報導

根據美國國家環境預測中心（NCEP）數據，本周一、也就是2023年7月3日，成為有紀錄以來「全球平均氣溫最高」的一天，高溫達到17.01°C，超越2016年8月的16.92°C紀錄。

衛報指出，美國南部近幾周都被熱浪籠罩，中國部分地區氣溫超過35°C，北非飆到將近50°C，中東成千上萬人前往聖地麥加（Mecca）朝聖途中忍受異常酷熱。即使是目前處於冬季的南極，也記錄到異常高溫，因為冰川融化加速，太陽強度增強。

科學家對於聖嬰現象（El Niño）加速的氣候危機表達遺憾，上一次聖嬰現象發生在2016年，原為有紀錄以來最熱的一年，直到現在被7月3日的最新紀錄超越。

加州非營利氣候科學研究組織「柏克萊地球」（Berkeley Earth）科學家豪斯法澤（Zeke Hausfather）說，「不幸的是，這可能只是今年一系列新高溫紀錄的第一個。隨著二氧化碳及溫室氣體排放增加，加上聖嬰事件越來越多，都把氣溫推向新高點。」

倫敦帝國學院格蘭瑟姆氣候變遷與環境研究所（GICCE）教授奧圖（Friederike Otto）更直言，「這是對人們及生態系的死刑判決。」

全球氣候健康聯盟（GCHA）執行主任米勒（Jeni Miller）指出，世界各地的人們承受來自熱浪、野火、空汙、洪水等極端氣候影響，全球暖化加劇作物歉收、傳染病蔓延及移民等問題，「煤炭、石油及天然氣的開採與使用傷害人們的健康，也是全球暖化主因，與健康的氣候未來是不相容的。正因如此，政府必須準備好兌現2023年聯合國氣候變化大會（COP28）的承諾，逐步淘汰所有化石燃料，並且過渡為可再生能源。」