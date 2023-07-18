2萬人上凱道要求居住正義　南投縣府提醒平均地權條例修正重點

▲南投縣首批社會住宅於埔里鎮興建中。（圖／行政院中部聯合服務中心提供）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選將屆，居住正義再度成為熱門話題，日前甚至引發在野黨和2萬民眾上凱道表達不滿；南投縣政府表示，《平均地權條例》部分條文已於2月8日公布修正，除重罰不動產炒作行為已於當時施行，其餘修正條文也已由行政院定自7月1日施行，希望防杜不動產淪為炒作工具、維護市場交易秩序，並促進不動產市場健全發展，保障人民購屋權益。

縣府整理本次修法5大重點說明如下：一、建立檢舉獎金制度，檢舉人可檢具證據資料向直轄市、縣（市）政府檢舉未依限申報實價登錄或申報不實、預售屋或新建成屋違規轉售紅單或違規讓與、轉售買賣契約或違規刊登讓與轉售廣告及炒作行為等違規情形，經查證屬實並裁處罰鍰確定後，將收繳金額提撥一定比例給檢舉人，政府對檢舉人身分資料應予保密；但檢舉人需以實名提出檢舉，如有冒名或提供偽變造不實事證，將移送檢調機關處理。



二、重罰不動產炒作行為：若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，最高可處5000萬元罰鍰；三、限制預售屋或新建成屋換約轉售：7月1日起簽訂預售屋或新建成屋契約的買受人，除配偶、直系或二等內旁系血親間之讓與轉售外，必須有非自願離職且超過6個月未就業等6種特殊情形，並向直轄市、縣（市）政府申請核准才可換約。



四、管制私法人購屋：私法人原則上無居住需求，為防範私法人囤房牟利影響國人居住權益，建立私法人取得住宅用房屋許可制，分為「免經許可」及「需經許可」，其中需經許可需向內政部申請；五、預售屋解約申報登錄：7月1日起銷售者如有解除預售屋買賣契約情形，應自解約之日起30日內（解約日為始日）辦理解約申報登錄，提醒業者應依限按實申報，如有逾期申報或申報不實情形，將依戶（棟）數處罰3萬元到15萬元。