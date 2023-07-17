「716大遊行失敗」！陳沂酸館長找名目拉抬聲勢：居住正義是假議題

▲館長和黃國昌發起716大遊行。（圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，一眾藍白政治人物也到場力挺。對此，經常評論時事的網紅陳沂卻指出，此次遊行算是失敗，且只是找個名目上街拉抬聲勢，館長也搞不清楚自己要什麼，更稱「居住正義是假議題」。

陳沂在臉書發文表示，黃國昌和館長發起的716大遊行，「聽說去的人很少，算是相當失敗」。她也對此次遊行的訴求發表評論，認為「居住正義」是假議題，因為有無殼蝸牛，自然也有房產富翁，為了某族群的權益會犧牲掉另一個族群的利益，且另個族群是社會上相對有權有勢的一方，「居住正義」聽起來正義，但現實根本沒有實現可能，「除了你是共產極權國家，在資本主義的世界，就是個假議題」。

陳沂也指出，此次遊行只是找個名目上街拉抬聲勢而已，即使去的人很少，也不代表當今政府做很好，其實單純是大部分的人都無感罷了，「有人解讀是因為民進黨做很好，不過是無謂的精神勝利」。

陳沂表示，近年來館長為了做生意，拚命和政治扯上邊，但她想勸對方，其實生意規模沒有大到需要扯上政治，「安安份份做電商，聊聊風花雪月跟網紅藝人吵吵架，維持話題流量就夠了」，碰政治是不明智之舉，且就算黃國昌上位，也不見得能為館長帶來好處，還會惹來一身腥，「館長最大的問題就是永遠搞不清楚自己要什麼？也是，肌肉腦要他怎樣？」

陳沂也在留言區補充，強調自己支持「居住正義」，因為她也不想在台灣置產，覺得房價貴到離譜，會說是假議題，是因為這很難實現，且民進黨以前也都在打房，結果擁有政權後變成炒房，「這就是現實，換了位置換了腦袋」。而此次遊行利用居住正義和司法改革號召民眾上街，在她看來，也變成各方勢力在實現政治野心，「變相的候選人宣傳大會」。