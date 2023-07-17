　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「716大遊行失敗」！陳沂酸館長找名目拉抬聲勢：居住正義是假議題

▲▼館長陳之漢與黃國昌一同舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，716遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲館長和黃國昌發起716大遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者朱祖儀／綜合報導

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢16日下午2點在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，一眾藍白政治人物也到場力挺。對此，經常評論時事的網紅陳沂卻指出，此次遊行算是失敗，且只是找個名目上街拉抬聲勢，館長也搞不清楚自己要什麼，更稱「居住正義是假議題」。

陳沂在臉書發文表示，黃國昌和館長發起的716大遊行，「聽說去的人很少，算是相當失敗」。她也對此次遊行的訴求發表評論，認為「居住正義」是假議題，因為有無殼蝸牛，自然也有房產富翁，為了某族群的權益會犧牲掉另一個族群的利益，且另個族群是社會上相對有權有勢的一方，「居住正義」聽起來正義，但現實根本沒有實現可能，「除了你是共產極權國家，在資本主義的世界，就是個假議題」。

陳沂也指出，此次遊行只是找個名目上街拉抬聲勢而已，即使去的人很少，也不代表當今政府做很好，其實單純是大部分的人都無感罷了，「有人解讀是因為民進黨做很好，不過是無謂的精神勝利」。

陳沂表示，近年來館長為了做生意，拚命和政治扯上邊，但她想勸對方，其實生意規模沒有大到需要扯上政治，「安安份份做電商，聊聊風花雪月跟網紅藝人吵吵架，維持話題流量就夠了」，碰政治是不明智之舉，且就算黃國昌上位，也不見得能為館長帶來好處，還會惹來一身腥，「館長最大的問題就是永遠搞不清楚自己要什麼？也是，肌肉腦要他怎樣？」

陳沂也在留言區補充，強調自己支持「居住正義」，因為她也不想在台灣置產，覺得房價貴到離譜，會說是假議題，是因為這很難實現，且民進黨以前也都在打房，結果擁有政權後變成炒房，「這就是現實，換了位置換了腦袋」。而此次遊行利用居住正義和司法改革號召民眾上街，在她看來，也變成各方勢力在實現政治野心，「變相的候選人宣傳大會」。

ET快訊
廟會爆炸原因大逆轉！　採獲黑色火藥
GODIVA霜淇淋、莫凡彼飲品　檢出腸桿菌科超標
軍方震怒！少校連長酒駕　路中呼呼大睡
快訊／政大書城宣布停業
蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話
嫌妻「沒子宮不算女人」　他偷吃陪唱妹17年癌逝...正宮反擊
黃國昌台上喊1句話　美女主播突遭圍剿！連麥都被搶走
等到了！　身分證「中2碼」 免費吃王品龍蝦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王婉諭批柯文哲被噓　呱吉聲援：水啦！這就是我要的中立選民

傳台積電高雄廠敲定「2奈米」！投資金額再放大　陳其邁說話了

「右批美國霸權、左打民進黨勾結」　他建議金溥聰揭弊好題材

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

藍白合有好消息？　吳子嘉：11／20只有1組人會出來選

退役軍、警力挺應曉薇　拉國旗喊：妳的努力和付出我們看到了

學者評716遊行王婉諭「最有勇氣」　緊扣主旨批藍綠白不正義

民進黨掀柯侯居住正義假面具　轟：擺爛社宅囤房稅「跟建商站一起」

蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

王婉諭批柯文哲被噓　呱吉聲援：水啦！這就是我要的中立選民

傳台積電高雄廠敲定「2奈米」！投資金額再放大　陳其邁說話了

「右批美國霸權、左打民進黨勾結」　他建議金溥聰揭弊好題材

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

凱道討居住正義「新北卻無囤房稅」　侯友宜：草案去年送議會了

藍白合有好消息？　吳子嘉：11／20只有1組人會出來選

退役軍、警力挺應曉薇　拉國旗喊：妳的努力和付出我們看到了

學者評716遊行王婉諭「最有勇氣」　緊扣主旨批藍綠白不正義

民進黨掀柯侯居住正義假面具　轟：擺爛社宅囤房稅「跟建商站一起」

蔡英文稱「冷氣不錯」對比凱道熱汗　侯友宜斥穿外套還說風涼話

王婉諭批柯文哲被噓　呱吉聲援：水啦！這就是我要的中立選民

傳台積電高雄廠敲定「2奈米」！投資金額再放大　陳其邁說話了

「右批美國霸權、左打民進黨勾結」　他建議金溥聰揭弊好題材

嘉義廟會爆炸原因大逆轉！垃圾紙箱採獲黑色火藥　疑煙火落焰釀禍

全代會爽吹冷氣？　民進黨不滿「被針對」：惡意操作

8歲男童過世「器捐救8人」！爸爸淚崩：他想要當英雄

不拋棄同伴！領航鯨大規模擱淺蘇格蘭島嶼　超過50頭死亡

太陽徹底大洗牌！　2021年爭冠班底僅剩布克與艾頓

迪麗熱巴「機場露背裝」超殺亮相！　小眾品牌私服辣到瞬間消暑

「GODIVA霜淇淋、莫凡彼飲品」檢出腸桿菌科超標！衛生局開罰3萬

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　鄉民全炸鍋

前幕僚分析716　「侯友宜有勇氣、柯文哲失敗」

館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院：持續傾聽、虛心接受

716遊行直播流量　四叉貓第2獲8萬斗內

快訊／1打3！王婉諭上台痛批柯、侯、賴　柯粉不滿嗆「小燈泡滾」

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

側寫／不畏716遊行成柯文哲「類造勢」　侯友宜堅定立場向虎山行

「賴清德的林全」操刀　政見主軸「國家希望工程」

跨族群社會力力挺賴清德　青年：學費補助有感

蔡英文稱「冷氣不錯」　侯友宜怒斥：穿外套還說風涼話

王婉諭批柯文哲遭噓　吳濬彥補血：今天談話最符合公平正義就是她

CPTPP入會審查方式無共識　駐紐代表回應了

民進黨屏東、台東立委分裂　參選人喊願賭要服輸

黃國昌批政府打詐跳票　行政院：跨部會打詐達成「三減」

更多熱門

相關新聞

黃國昌716遊行喊「綠媒該被唾棄」　美女主播遭圍剿！

黃國昌716遊行喊「綠媒該被唾棄」　美女主播遭圍剿！

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢昨（16）日在凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，氣氛相當熱烈；不過，赴現場採訪的《三立新聞台》主播馬郁雯就委屈表示，黃國昌在台上點名他們是「綠媒」，她更被周圍群眾謾罵，甚至搶走麥克風，不禁感慨「現在是誰在踐踏新聞自由？」

716遊行直播流量　四叉貓第2獲8萬斗內

716遊行直播流量　四叉貓第2獲8萬斗內

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

觀察／群眾選邊站！萬人凱道遊行主軸失焦　716成藍白分手擂台

館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院：持續傾聽、虛心接受

館長、黃國昌揪萬人凱道轟政府　行政院：持續傾聽、虛心接受

柯文哲拋居住正義3箭　大力蓋、大力改、大力補貼租客

柯文哲拋居住正義3箭　大力蓋、大力改、大力補貼租客

關鍵字：

716大遊行館長黃國昌居住正義陳沂

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1南下台中系統清晨事故　成立緊急應變小組

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

直擊巨星男神驚現台北街頭！「無P天菜顏值」全被拍

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

男減肥每天1餐　四肢無力癱床送醫

最貪內幕！3.6億毒品盜賣案破獲　緝毒英雄認罪、長官慘了

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面