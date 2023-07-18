　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿茲海默症將比照癌症診斷「分為7期」　2款新藥有望上市

▲▼失智症,阿茲海默症。（圖／CFP）

▲阿茲海默症診斷方法將有新變動，預計將採用類似癌症診斷的數字分期，來評估患者的病況。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

阿茲海默症協會（Alzheimer's Association）在16日阿姆斯特丹舉行的會議上發布一份擬議的新版指引，將採用類似癌症診斷的「數字分期系統」以評估疾病進展，分為第0期到第6期，加上a、b、c、d生物階段4種分級，取消使用「輕度」、「中度」及「重度」等用語。另外，美日研發2款新藥將有助識別及治療阿茲海默。

根據路透社報導，阿茲海默症是最常見的失智症類型，專家們正在改善醫師診斷這種發展性腦部疾病的方法，依據患者的認知與生物學變化設計了一套7分制的評分量表，新版指引將取代2018年的版本，原因在於例如β澱粉樣蛋白等與阿茲海默症有關的關鍵蛋白質血液檢測方法進步，以及有更多新療法須在治療前先確認疾病病理。

在新的診斷方法下，患者將被按照認知變化程度以及是否檢出異常疾病生物標記物，由醫師評給1到7分，加上a、b、c、d等4個生物階段，例如，第1a階段代表患者完全沒有症狀，但生物標記異常。報告主要作者、美國梅約醫學中心（Mayo Clinic）博士傑克（Clifford Jack）說，新指引是為更準確、更能反映出潛在疾病，「1a期是某人被診斷出這種疾病的最早期的證據。」

第2期患者可能出現異常生物標記與非常細微的認知或行為變化。第3期則大致相當於輕度認知障礙，即症狀前的階段。而第4、5、6期則等於輕度、中度與重度失智。新的診斷量表還包含第0期，是針對那些帶有罹患阿茲海默症基因的族群所設，例如唐氏症患者，因為唐氏症患者中有75%會在成年後罹患阿茲海默。

此外，醫界近日有望採取2款阿茲海默症新藥來識別與治療患者。日本衛采製藥（Eisai）與美國藥廠百健（Biogen）共同研發的新藥Leqembi剛在本月通過美國食品藥物管理局（FDA）批准。另一款美國藥廠禮來公司（Eli Lilly & Co.）的實驗性藥物Donanemab目前正在接受FDA審查。

ET快訊
高雄老牌冰店害34人中毒　闆娘嘆：還想再開2、30年
獨／起底鐵路警官黑歷史！出身官二代專找正妹警查勤　本人說話了
快訊／高雄吃冰中毒人數再增　致病源疑為自製豆類
被完封！　球員吃便當遭教練狂揍
熊熊嫁43歲老公　「穿婚紗公證」現場曝光！
熊熊老公正面曝光！「我硬求的」鬆口結婚原因
快訊／夫妻吸金39億　通緝21年抓到了
士林房東「陪過夜免租金」　她2度遭侵犯崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本「猛暑」逼近40度！　名古屋中小學暫停戶外體育課

情侶出國度假吵架！男活活勒死女友　屍體埋在「祖母家花園」

韓市府慢半拍害14人淹死！潰堤氾濫9分鐘仍下令：公車改走地下道

24歲女海邊慢跑突然遭4狗攻擊　她緊急「跳海逃命」仍被恐怖撕咬

阿茲海默症將比照癌症診斷「分為7期」　2款新藥有望上市

無懼普丁喊停黑海穀物協議！　澤倫斯基：沒俄羅斯也可運作

遊樂設施安全帶鬆脫　10歲童半空「被拋出座位」全身骨折搶救中

烏克蘭港口城市遭空襲！　俄證實：克里米亞大橋1車道已恢復通行

巨大「不明物體」突現澳洲海灘！疑馬航MH370零件　警方列危險物

金髮正妹拳擊獲勝　鏡頭前激動「掀衣露乳」！甩動巨乳6秒影片曝

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

柯文哲斷言選到底「郭台銘不會上」　談藍白合：誰能代表藍？

妹子不忍嬤翻垃圾找食物　秒買麵包送她...反被暖哭

Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！　「學習控制身體中」：讓粉絲失望了

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！　學汽笛聲出發…結果摔超慘XD

女兒看「皮卡丘哭」跟著掉淚　媽聽理由好笑又心疼：我在這

日本「猛暑」逼近40度！　名古屋中小學暫停戶外體育課

情侶出國度假吵架！男活活勒死女友　屍體埋在「祖母家花園」

韓市府慢半拍害14人淹死！潰堤氾濫9分鐘仍下令：公車改走地下道

24歲女海邊慢跑突然遭4狗攻擊　她緊急「跳海逃命」仍被恐怖撕咬

阿茲海默症將比照癌症診斷「分為7期」　2款新藥有望上市

無懼普丁喊停黑海穀物協議！　澤倫斯基：沒俄羅斯也可運作

遊樂設施安全帶鬆脫　10歲童半空「被拋出座位」全身骨折搶救中

烏克蘭港口城市遭空襲！　俄證實：克里米亞大橋1車道已恢復通行

巨大「不明物體」突現澳洲海灘！疑馬航MH370零件　警方列危險物

金髮正妹拳擊獲勝　鏡頭前激動「掀衣露乳」！甩動巨乳6秒影片曝

19↑女性限定！韓國最新「猛男音樂劇」開賣　248元起就能看

林子閎10月生日宣布喜訊　許願跟「心愛的人」遊大阪

微軟Xbox Game Pass Core取代金會員　月費還是199元旦遊戲變更多

快訊／新北重陽橋下驚見男浮屍！腫脹難辨識　穿牛仔褲+T恤

徐瑋吟爆小鐘雙面人「比火山爆發嚴重」　怕蚊子叮拒絕戶外用餐

選手氣場神似謝霆鋒引熱議！　陶晶瑩：你去做了醫美？

陶喆重回出生地香港！　「1舉動放閃老婆」甜炸了

羅一鈞有全新洗衣機了！ICU醫揭「送禮者」　大讚本人：真的很親切

北市「重陽敬老金1500元」回來了！ 條件、領取方式一次看

川普怨台灣搶走半導體工作　台灣要持續交更多好朋友

國際熱門新聞

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

川普：台灣奪走美國半導體業工作　我們早該阻止他們

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

俄國宣布　中止「黑海穀物協議」

最後1人尋獲　南韓隧道增至14死

全球十大美食機場　桃園機場第3名

4歲孩沒見過爸　妻收老公親密照心痛離婚

俄羅斯集結逾10萬大軍　對烏克蘭東北部發動攻勢

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

男救野生小鹿一命　遭公司開除

印度客機起飛　驚傳乘客手機爆炸

外國人「最宜居國家」台灣上榜

女岩石上拍照「被巨浪捲走」　最後畫面曝光

更多熱門

相關新聞

陸科學家賀建奎盼用基因編緝治失智惹議 曾修改女嬰基因挨批瘋狂

陸科學家賀建奎盼用基因編緝治失智惹議 曾修改女嬰基因挨批瘋狂

大陸科學家賀建奎日前公布新研究，想利用基因編輯來解決老年失智症的問題。外界普遍認為立意雖良好，但出現反對的聲音，畢竟此研究不只牽扯到倫理問題，也不清楚基因確切的功能。

阿茲海默症新藥：侖卡奈單抗

阿茲海默症新藥：侖卡奈單抗

8旬失智嬤走失6小時「整臉瘀青滲血」疑遭暴打

8旬失智嬤走失6小時「整臉瘀青滲血」疑遭暴打

失智奶奶抗拒被洗澡⋯喚起童年被脫衣家暴回憶

失智奶奶抗拒被洗澡⋯喚起童年被脫衣家暴回憶

好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場

好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場

關鍵字：

阿茲海默疾病分期失智症癡呆症阿茲海默症新藥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／熊熊突宣布：我們結婚了！

「敢告NO哥就處理妳」她PO不自殺聲明

直擊《星光4》冠軍登記結婚！

熊熊閃婚「舊愛還是最美」！

他爆台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地！老司機1周吃2個

行天宮遭控「誘騙」失智翁上億！　女兒秀董事長紙條佐證

女模遭拍私密處特寫　攝影師：妳尺度大可以這樣

高雄冰店11人中毒　老闆：我自己也拉肚子

即／夫妻吸金39億落跑　通緝21年終在泰國落網

夫讓小王迎娶出軌妻　她痛哭完婚

Ella《浪姐4》奪總冠軍！3台灣女星成團

飯店浴室放熱水　竟浮現「大量鬼掌印」

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

23人吃冰食物中毒！高雄冰店遭停業

她當翻譯30年退休！阿湯哥邀回當嘉賓「陪在我身旁就好」

更多

最夯影音

更多
玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！

玩命關頭男星「韓哥」來台　幫粉絲簽名、合照超親民！
雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

雄警垂降抄博弈地下機房　1年「洗錢90億」首腦栽了

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

頑童MJ116《說唱》終於合體！　瘦子.小春.大淵改編《2030》超感動

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

館長酸綠：吹冷氣談居住正義　「唯獨賴清德缺席」引台下狂噓

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

轎車無視指揮加速闖路口　員警「狂奔回防」肉身擋車

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面