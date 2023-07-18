烏克蘭港口城市遭空襲！　俄證實：克里米亞大橋1車道已恢復通行

▲克里米亞大橋空拍照。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭襲擊克里米亞大橋後，俄羅斯總統普丁矢言報復，據傳已集結10萬大軍準備發動攻勢，目前來自空中的攻擊似乎已經展開，位於烏克蘭南部的城市敖德薩（Odesa）在18日凌晨遭空襲，至少發生4次爆炸，當局未說明傷亡情況。此外，俄方稱，克里米亞大橋已有一車道恢復通行。

根據CNN報導，黑海港口城市敖德薩18日凌晨2時許響起空襲警報，整個城市的防空系統全面啟動，接著發生至少4次大爆炸。烏克蘭敖德薩軍政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）證實，烏軍防空部隊正在進行防空作戰。

敖德薩地區均是行政長官基珀（Oleh Kiper）表示，俄軍正在使用無人機發動攻擊，「預計還會有幾波襲擊，還有導彈威脅。」他也敦促居民留在避難所，直到空襲警報結束。

▲敖德薩6月時也曾遭空襲。（圖／路透）



烏克蘭軍方承認襲擊連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克里米亞大橋（Crimea Bridge）後，俄羅斯表示，攻擊造成2位平民喪命、1名孩童受傷，普丁也矢言要展開報復。烏克蘭軍方指出，約10萬俄軍已經在烏克蘭東北部的庫皮揚斯克（Kupiansk）地區集結並積極進攻。

克里米亞大橋遭轟炸後，俄羅斯副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）在Telegram發文表示，進行結構調查之後，目前最右側的其中一線車道已恢復雙向行駛，並依照可通行量進行管制。