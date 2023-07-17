柏金包因她而生！英傳奇女星第1個柏金包　竟是捐台灣921賑災

▲愛馬仕柏金包因她而生，英國傳奇女星逝世，享壽76歲。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

英國傳奇女星珍柏金（Jane Birkin）16日在法國巴黎住家過世，享壽76歲，她不但在演藝圈演歌雙棲，也深受時尚界人士的推崇，被全球名媛貴婦追捧的愛馬仕柏金包，更是因她而誕生，並以她的名字命名，值得一提的是，她曾經在節目中透露，她人生擁有的第一個柏金包，為了台灣地震賑災而捐出義賣。

珍柏金雖然出生在英國，出道後卻積極在法國發展，20歲時憑著在電影《春光乍現》中大膽的裸體演出而走紅，22歲時與法國音樂家賽吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）合作後擦出愛火，更轟動了英、法兩國，儘管2人後來分手，這一段感情仍為後人津津樂道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

珍柏金擁有173公分高挑身材，渾身上下充滿不羈的氣質，在穿衣上也有自己的獨特風格，她經常穿著一件簡約的素T+牛仔褲就出門，追求慵懶鬆弛的隨興風格，不用刻意裝就能散發出符合法式時尚的美感與態度，讓她因此成為不少女性模仿的對象，在時尚圈擁有巨大的影響力。

她1984年搭乘一班飛往倫敦的飛機時，意外把竹籃包內的物品撒了一地，當時愛馬仕第五代總裁剛好坐在她旁邊，她就向對方抱怨他們的包包款式都太小，建議愛馬仕應該設計一款大容量又時髦的包包，還當場拿出座位上的嘔吐袋畫圖示意。

沒想到她的建議，真的帶給了愛馬仕總裁靈感，專門為她設計一款以小牛皮製成，整體長度為40公分，有兩條手挽帶、開口垂蓋、鎖釦和底部腳釘的大容量包款，並以她的姓氏命名為Birkin Bag（柏金包），愛馬仕柏金包自此成為頂級包款的代名詞，受到全球名媛貴婦追捧。

然而一般人買到柏金包後，通常會非常愛護保養，甚至捨不得帶出門，只在重要聚會上使用，而她卻把包包用到極致，她會在柏金包上塗鴉、掛滿各種吊飾與貼紙，出門時經常把包包塞爆，和別人聊天時就扔在腳邊，甚至還能看見被貓咪咬過的痕跡。

▲珍柏金透露，她人生擁有的第1個柏金包，為了台灣地震賑災而捐出義賣。（圖／翻攝自YouTube）

值得一提的是，她也曾幫助過台灣，她2008年在日本錄製節目《SMAPxSMAP》時，展示了一個使用超過20年以上的柏金包，表示這是她擁有的第3、4個柏金包，她人生擁有的第1個柏金包，已為了台灣921地震賑災而捐出義賣，而她後來只保留了一個柏金包，其他的都在使用到極致後，捐出拍賣做公益。