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社會 社會焦點 保障人權

擅闖「陶朱隱園」！在一戶18億的豪宅大廳閒晃　21歲男下場曝

▲▼信義區頂級豪宅「陶朱隱園」被威京集團主席沈慶京譽為「藝術品」，目前仍未有實價交易紀錄。（圖／記者賴志昶攝）
▲台北一名無業男子擅闖號稱「信義哥吉拉」的陶朱隱園，挨告慘了。（資料照／記者賴志昶攝，下同）

記者郭玗潔／台北報導

頂級旋轉豪宅「陶朱隱園」位在台北市信義區松高路，每戶約300坪大，一戶要價上看18億，全社區共種植2萬3000棵喬灌木，頂樓還有停機坪，連看屋都要先被身家調查，一名21歲無業男子卻在去年無故闖入，被工程人員發現，報警處理。台北地院審理，依無故侵入他人住宅及附連圍繞之土地，處拘役20日，可易科罰金2萬元。

信義區知名旋轉建築「陶朱隱園」占地2468坪，以每層樓旋轉4.5度的雙螺旋造型聞名，地上樓層建築有21樓，地下則為4樓，每戶約300坪大，光是陽台面積就超過50坪，大樓裡除了設計「主僕動線分離」的客梯供幫傭動線使用，還有電梯可以乘載超跑或救護車。近日更以特殊造型，取得「信義哥吉拉」封號，成為另類打卡景點。

「陶朱隱園」為一層2戶，總共只有40戶，要價號稱18億元到22億元，也傳出光是一年管理費就要繳190萬元，足足是一般上班族4年薪水。2019年由承耀公司以至少18億元成交第一戶，該公司登記地址和「陶朱隱園」建商威京集團總部的地址相同，當時有房產業者透露，同在信義區的某回收場400坪土地，總價約16億元，但陶朱隱園一戶卻遠超、賣出18億元，不排除可能是想藉由自家人率先購買，達到「價格定錨」的效果。

▲▼位於信義計畫區的地上權豪宅「台北花園」，與「陶朱隱園」為鄰。（圖／記者賴志昶攝）

判決指出，21歲的吳男在去年9月5日上午8時許，未經「陶朱隱園」所有權人同意，就擅自從東側後門闖進社區內的庭園和大廳，被工程公司人員發現，報警處理。

吳男被逮後坦承犯行，但未獲諒解，檢察官向台北地院聲請簡易判決，法官審酌吳詐欺前科，素行普通、家庭經濟狀況中產、目前無業等一切情狀，依無故侵入他人住宅及附連圍繞之土地，處拘役20日，可易科罰金2萬元。全案還可上訴。

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