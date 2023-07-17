汙泥立大功！大同大學化生系研發「含鐵吸附劑」助石油開採

▲大同大學工學院長陳嘉明(左三)與GTC VORRO Technology執行長王炳棣於蘇州參訪。（圖／大同大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

大同大學化生系團隊今（17日）宣布，從今年起與跨國石化專業技術公司GTC VORRO Technology簽訂產學合作，化生系主任陳嘉明把「含鐵汙泥」回收再利用，製成吸附劑，去除石油開採過程中對人體有害的硫化氫，兼顧環保、低成本與高效應，此合作案將為期兩年。

大同大學化生系副教授邱郁菁指出，油井開採過程中，除了有石油，還有石油氣，其中「硫化氫」對人體以及管線有害，必須在開採石油的前端就去除，「含鐵吸附劑」可以吸附硫化氫，是非常好的去除方式，但要如何取得省能又省錢的「鐵」，一直是化生系團隊的研究重點。

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▲大同大學利用汙泥製成開採石油所用之吸附劑。（圖／大同大學提供）

邱郁菁說，鋼鐵成本太貴，因而把腦筋動到「汙泥」上，「含鐵汙泥」成了最有用的廢棄物，研究團隊將汙泥做成一顆一顆含鐵的吸附劑，下一步是性能評估，以及利用機器學習來模擬吸附劑最適合的操作參數，從實驗室到開採現場，從幾十公克到上百公斤甚至是以頓計算的吸附劑，對團隊來說，有挑戰也有信心盡快達標。

邱郁菁表示，此研究最強大的地方在於，開發化學或生物產品與製程，達到「省能」、「減廢」、「回收」，這個計畫也讓學生參與，體驗化生知識應用的樂趣，並觀察跨國企業專業與嚴謹之處。