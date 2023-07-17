　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汙泥立大功！大同大學化生系研發「含鐵吸附劑」助石油開採

▲大同大學化生系研發「含鐵吸附劑」助石油開採 。（圖／大同大學提供）

▲大同大學工學院長陳嘉明(左三)與GTC VORRO Technology執行長王炳棣於蘇州參訪。（圖／大同大學提供）

記者楊惠琪／台北報導

大同大學化生系團隊今（17日）宣布，從今年起與跨國石化專業技術公司GTC VORRO Technology簽訂產學合作，化生系主任陳嘉明把「含鐵汙泥」回收再利用，製成吸附劑，去除石油開採過程中對人體有害的硫化氫，兼顧環保、低成本與高效應，此合作案將為期兩年。

大同大學化生系副教授邱郁菁指出，油井開採過程中，除了有石油，還有石油氣，其中「硫化氫」對人體以及管線有害，必須在開採石油的前端就去除，「含鐵吸附劑」可以吸附硫化氫，是非常好的去除方式，但要如何取得省能又省錢的「鐵」，一直是化生系團隊的研究重點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大同大學化生系研發「含鐵吸附劑」助石油開採 。（圖／大同大學提供）

▲大同大學利用汙泥製成開採石油所用之吸附劑。（圖／大同大學提供）

邱郁菁說，鋼鐵成本太貴，因而把腦筋動到「汙泥」上，「含鐵汙泥」成了最有用的廢棄物，研究團隊將汙泥做成一顆一顆含鐵的吸附劑，下一步是性能評估，以及利用機器學習來模擬吸附劑最適合的操作參數，從實驗室到開採現場，從幾十公克到上百公斤甚至是以頓計算的吸附劑，對團隊來說，有挑戰也有信心盡快達標。

邱郁菁表示，此研究最強大的地方在於，開發化學或生物產品與製程，達到「省能」、「減廢」、「回收」，這個計畫也讓學生參與，體驗化生知識應用的樂趣，並觀察跨國企業專業與嚴謹之處。

ET快訊
F級貴婦網紅偷吃小王　富商尪裝針孔拍下喇舌片
快訊／海軍眷舍發現「一具白骨」
AV導演爆「台灣高爾夫球場＝賣淫聚集地」！1周吃2個價碼曝
AMD蘇姿丰抵台！陽明交大：7／20頒授名譽博士學位
「4G升5G」吃到飽499元！　內行曝問題：別傻了
快訊／午後雷雨全面開炸！　16縣市大雨特報
快訊／大雷雨轟3縣市　「示警區域」出爐！連炸1小時
快訊／要女學生「不穿內褲拍辣照」　狼師性騷成立…終身不聘任

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本行「團費1人4萬」全他出！男苦惱：怎向女友討　網一看酸爆

60億打造！北流啟用不到3年牆面龜裂　網友諷：營造古蹟風？

AMD蘇姿丰抵台！陽明交大：7／20頒授名譽博士學位

快訊／午後雷雨全面開炸！雨區擴大「16縣市大雨特報」

汙泥立大功！大同大學化生系研發「含鐵吸附劑」助石油開採

快訊／大雷雨轟3縣市　「示警區域」出爐！雨彈連炸1小時

神秘三角洲？北市巷內驚見「28根黃柱」　真相曝光

懶人包／泰利颱風環流炸雨！今各航空「航班異動」出爐

陸生碩博士班招生放榜　40校錄取476人「招生率僅32%」

中年人聊LINE有「1共通習慣」？兩派戰翻了　過來人曝原因：防小人

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

楊丞琳助陣妙莎.鄧典飆《帶我走》　重現《不良笑花》「蔣小花」XD

Makiyo新婚2個月「小S就賭會閃離」　洩原因：妳在廁所跟我講的一些事...

舒華COVER雨琦「我是中國的張薇」　胸口冒痘...她不認：成熟膠原蛋白

嘉義廟會疑發電機爆炸　至少28傷！年齡最小2歲

木木來探班惹！萌樣大家全融化　《全明星》選手比賽緊張...KID暖：我扛！

日本行「團費1人4萬」全他出！男苦惱：怎向女友討　網一看酸爆

60億打造！北流啟用不到3年牆面龜裂　網友諷：營造古蹟風？

AMD蘇姿丰抵台！陽明交大：7／20頒授名譽博士學位

快訊／午後雷雨全面開炸！雨區擴大「16縣市大雨特報」

汙泥立大功！大同大學化生系研發「含鐵吸附劑」助石油開採

快訊／大雷雨轟3縣市　「示警區域」出爐！雨彈連炸1小時

神秘三角洲？北市巷內驚見「28根黃柱」　真相曝光

懶人包／泰利颱風環流炸雨！今各航空「航班異動」出爐

陸生碩博士班招生放榜　40校錄取476人「招生率僅32%」

中年人聊LINE有「1共通習慣」？兩派戰翻了　過來人曝原因：防小人

吳沛嘉成熟心態看待揶揄　當直播主要獲得經紀公司同意

她稱716為「真相大白遊行」　凸顯綠營得分題：主攻女性選民

日本行「團費1人4萬」全他出！男苦惱：怎向女友討　網一看酸爆

10公斤虎斑貓守碗架「等第二頓飯」　討食不成倒地情勒：餓到昏倒

全力查賄防制暴力　南檢「查察賄選及暴力執行小組」揭牌

柯文哲演唱會「幕後花絮」曝光　網熱議：彷彿是有在節拍上

被公司資遣！他超受傷「不到30歲就要領補助」　過來人安慰

白飯之亂惹爭議！詹子晴緩頰「希望大家互相體諒」心疼員工

2歲害羞汪「阿桃」喜獲新主人　全家疼愛：很像以前養的狗狗

勇士連兩季要的亞洲外援是他！　巴爾菲特再度加盟

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

生活熱門新聞

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

「颱風窩」來了！　路徑超一致

泰利估今轉中颱　恐有新颱侵台機率曝

好命女「7種手面相」大公開！

黃國昌716遊行喊「綠媒該被唾棄」　美女主播遭圍剿！

王小姐也去參加716遊行！曬V領辣照：現場人很多

716遊行苦站3小時！他中肯曝3現象：幾乎都年輕男生

好市多經典熟食又上架！她秒嗑半盒

LINE好友達上限！他崩潰：刪也沒用

《木曜》團隊又1關鍵人物離職　心聲惹哭粉絲

颱風杜蘇芮可能生成！不排除發警報

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

客凌晨問有芋圓嗎？老闆回答、客超怒

更多熱門

相關新聞

租大同大學實驗室製毒釀火災　校方：保留法律追訴權並求償

租大同大學實驗室製毒釀火災　校方：保留法律追訴權並求償

大同大學實驗室去年3月發生火災，沒想到竟是醫藥生技的品庠公司租用大同大學實驗室製毒，大同大學今（11日）表示，火災後立即要求品庠公司撤離大同育成中心，而大同與該公司並未簽署任何產學合作計畫，也沒有學生至該公司實習或就業，對於先前實驗室失火所造成損失，校方將保留法律追訴權，待清查損失後請求賠償。

大學實驗室惡火燒出製毒廠　生技董座是主謀

大學實驗室惡火燒出製毒廠　生技董座是主謀

避免開門擊落騎士！大同「燈亮有人」裝置奪美國設計金獎

避免開門擊落騎士！大同「燈亮有人」裝置奪美國設計金獎

大同大學聯手PaGamO　團隊直言：感受小朋友崇拜眼神

大同大學聯手PaGamO　團隊直言：感受小朋友崇拜眼神

大學怎麼選？跨領域＋實作機會！

大學怎麼選？跨領域＋實作機會！

關鍵字：

大同大學化生系

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰未婚妻突曬「蕭寶寶」萌照！16天前才爆懷孕

網紅控廖峻「連千毅大哥出手了」！重話警告：難以收拾

屏東廟壇宮主虐死親兒　判刑14年半定讞

女兵氣伴侶被劈腿　虐死19歲女下場曝

宋智孝「父母職業首曝光」全場驚呆！

快訊／國1清晨事故　成立緊急應變小組

爸爸身分證中2碼免費爽吃王品龍蝦

27歲女遭割草機輾過　屍塊四散慘死

見3歲童獨走公路　她下車關心竟失蹤

米砂罕曝黑髮照！網：完全變個人

經濟部加碼發錢！最多領5000元　「申請條件」一次看

湖口移工砍人2傷　警脖子遭砍

雨彈開轟！10縣市「大雨特報」

倪安東、管罄辦婚禮！登記1年多披白紗「浪漫合唱」

「蒟蒻講幹話」死訊引議！老婆回應了

更多

最夯影音

更多
趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～

趙小僑女兒抓週「抓爸爸」　典典寶寶指算盤超萌奶音：我不要～
陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

陳奕迅喊「我恨張學友」周董也中槍XD　歌迷點歌..他問號：叫我投胎？

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

戴愛玲突Cue范逸臣上台猛戳胸肌　合唱《千年之戀》他想霸麥XD

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

「不以人廢言」回應凱道集會　賴清德：建設性批評就採納

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面