懶人包／泰利颱風環流炸雨！今各航空「航班異動」出爐

▲華航今(17)日台北(桃園)往返香港航班CI919/920、CI923/924取消，CI921/922延後起飛。（圖／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

受泰利颱風和外圍環流影響，華航、星宇航空、台灣虎航、長榮航空均宣佈取消部分航班，詳細航班異動如下：

●中華航空

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華航今(17)日台北(桃園)往返香港航班CI919/920、CI923/924取消，CI921/922延後起飛，並隨時關注颱風動態，適時因應航班狀況，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

▲星宇航空澳門航線受泰利颱風影響取消6架次。（資料圖／星宇）

●星宇航空

泰利颱風影響空中交通，星宇航空取消7月17日JX1203/JX1204、JX201/JX202及JX205/JX206往返台北澳門之航班，並將協助受影響旅客免費改票或退票，依旅客意願調整後續行程。

星宇航空提醒旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排。

▲台灣虎航澳門航線2架次延後起飛。（圖／記者蔡玟君攝）

●台灣虎航

台灣虎航宣布，受泰利颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今(17)日有2航班異動，包括IT371台中-澳門航班將延後至晚間18時起飛，IT302澳門-桃園航班將延後至當地時間晚間20時35分起飛。

台虎表示，實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以機場公佈為準。

▲長榮航空明天澳門航線將有2架次取消。（圖／長榮）

●長榮航空

受泰利颱風影響，長榮航空今(17)日澳門航班2架次取消，但將有2航班放大機型疏運。

長榮航空表示，今天桃園-澳門來回航班BR801、802航班取消。桃園-澳門BR805、806由A321機型放大為777-300ER，以疏運旅客。



長榮提醒，最新航班異動訊息，旅客多可利用長榮航空網站 www.evaair.com 或EVA Mobile APP查詢。