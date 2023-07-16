理工女友壞壞時「腦袋想1事」　他嗨到一半被喊停！原因笑翻

▲女友在壞壞時，腦袋中都在數數。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

情侶交往期間，難免都會想要有些親密行為，一名男網友表示，女友是理工科系，自己則是文組科系，兩人第一次的壞壞過程，女友不僅開口問「準備好了嗎？誰要先？」甚至還說「妳先幫我500下，再換我幫妳」，沒想到女友真的數了500下，次數一到就叫原PO停下來，讓他哭笑不得。

原PO在Dcard上發文，女友比他大一屆，「有時候會覺得她理工腦到難以置信的地步」，日前兩人發生第一次親密關係，一到飯店就等不及撲倒對方，前戲結束後，女友問「寶貝，準備好了嗎？那誰要先？」他困惑心想「什麼誰先？不就直接開做了嗎？」

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接著女友竟說，「那你先幫我500下，等等再換我幫你」，原PO享受過程，完全沒辦法專心數幾下，結果女友突然開口「寶貝，500下了，換你躺下來休息，我來就好」。

結束之後，原PO表示不需要數幾下，放輕鬆享受過程就好，但女友卻說已經習慣了，跟前幾任也都會數，不數的話反而不知道頭腦要想什麼，超奇特的行為，讓原PO相當傻眼，「真的無法理解」。

貼文一出，掀起網友討論，「那下次女友搖的時候，我也要來背法條」、「以後女友在我身上搖，我要背反應機構」、「笑死啦...太可愛了吧」、「連搖的次數也要AA的概念」、「哇～活寶一位」、「不說我還以為在做棒式」、「感覺是前男友在轉移注意用的，不然會太快出來」、「怎麼可能有心思算啦」。