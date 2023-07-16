　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

理工女友壞壞時「腦袋想1事」　他嗨到一半被喊停！原因笑翻

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲女友在壞壞時，腦袋中都在數數。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

情侶交往期間，難免都會想要有些親密行為，一名男網友表示，女友是理工科系，自己則是文組科系，兩人第一次的壞壞過程，女友不僅開口問「準備好了嗎？誰要先？」甚至還說「妳先幫我500下，再換我幫妳」，沒想到女友真的數了500下，次數一到就叫原PO停下來，讓他哭笑不得。

原PO在Dcard上發文，女友比他大一屆，「有時候會覺得她理工腦到難以置信的地步」，日前兩人發生第一次親密關係，一到飯店就等不及撲倒對方，前戲結束後，女友問「寶貝，準備好了嗎？那誰要先？」他困惑心想「什麼誰先？不就直接開做了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著女友竟說，「那你先幫我500下，等等再換我幫你」，原PO享受過程，完全沒辦法專心數幾下，結果女友突然開口「寶貝，500下了，換你躺下來休息，我來就好」。

結束之後，原PO表示不需要數幾下，放輕鬆享受過程就好，但女友卻說已經習慣了，跟前幾任也都會數，不數的話反而不知道頭腦要想什麼，超奇特的行為，讓原PO相當傻眼，「真的無法理解」。

貼文一出，掀起網友討論，「那下次女友搖的時候，我也要來背法條」、「以後女友在我身上搖，我要背反應機構」、「笑死啦...太可愛了吧」、「連搖的次數也要AA的概念」、「哇～活寶一位」、「不說我還以為在做棒式」、「感覺是前男友在轉移注意用的，不然會太快出來」、「怎麼可能有心思算啦」。

ET快訊
泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身
快訊／路過公墓自撞！賓士30歲駕駛慘死
萬人熱爆擠凱道！蔡英文穿棒球外套笑「冷氣還不錯」　網炸鍋
泡水公車發現9遺體　南韓洪災已37人死亡！
快訊／柯文哲怒問2題目！　「其他的我都不想聽了」全場尖叫
觀察／最遙遠的10公尺　侯友宜、郭台銘、柯文哲凱道全場零互動
佳娜懷孕了！　祖雄1個月前剛求婚成功
柯文哲上台喊「政府有聽到啦」　下1句話全場大笑
快訊／11名好友蘭嶼潛水　1人溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身　專家：2天內有發展趨勢

日本山口縣台南林百貨辦觀光物產展　黃偉哲盼雙方加強交流

台南精品芒果板橋兩百箱開店即秒殺　 黃偉哲公益拍賣頂級芒果

一圖看一周天氣！連3天強轟午後大雷雨　「下周日熱帶系統攪局」

理工女友壞壞時「腦袋想1事」　他嗨到一半被喊停！原因笑翻

造型大車拚！台中星級飯店父親節蛋糕登場　預購千元有找

男想騎車載妹子出門被拒絕！　全場都挺她：單身不是沒有原因

海面3系統牽動台灣天氣！下周可能有颱風生成　「最靠近時間曝」

快訊／國家警報又響了！暴雨北移轟1地　12縣市豪大雨特報

嘉義竹崎觀音瀑布封閉23年開放了　每cm³含1.2萬負離子助紓壓

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

貓咪躺寶寶身邊哄睡覺❤️　伸毛掌撫臉頰＋溫柔甜吻

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身　專家：2天內有發展趨勢

日本山口縣台南林百貨辦觀光物產展　黃偉哲盼雙方加強交流

台南精品芒果板橋兩百箱開店即秒殺　 黃偉哲公益拍賣頂級芒果

一圖看一周天氣！連3天強轟午後大雷雨　「下周日熱帶系統攪局」

理工女友壞壞時「腦袋想1事」　他嗨到一半被喊停！原因笑翻

造型大車拚！台中星級飯店父親節蛋糕登場　預購千元有找

男想騎車載妹子出門被拒絕！　全場都挺她：單身不是沒有原因

海面3系統牽動台灣天氣！下周可能有颱風生成　「最靠近時間曝」

快訊／國家警報又響了！暴雨北移轟1地　12縣市豪大雨特報

嘉義竹崎觀音瀑布封閉23年開放了　每cm³含1.2萬負離子助紓壓

初颱比往年晚20天！　颱風泰利預計17日夜間登陸廣東沿海

快訊／台中民宅「火燒神明廳」　75勇消切開屋頂灌救畫面曝

泰利外圍水氣才襲台！又有熱帶擾動現身　專家：2天內有發展趨勢

韓女星「鼻子整失敗忍10幾年」！花80萬再動刀　術後照超驚人

男星劈腿5女淡出…遭路人大罵「渣男丟進垃圾桶」！　躲5年首鬆口

台中換屋族偏愛預售屋　3屯區成交占比70%

小牛造型太可愛！　迷客夏超人氣「伯爵可可拿鐵」變身清涼雪糕了

「砲轟孫錫久傲慢」後再發聲！資深男星：想講的是演員該有的姿態

日本山口縣台南林百貨辦觀光物產展　黃偉哲盼雙方加強交流

柯文哲居住正義3主張：房屋多、稅率提高　否則拿出來包租代管或公益出租

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

生活熱門新聞

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

外圍水氣橫掃！豪大雨特報擴大10縣市　嚴防雷擊、淹水

2023下半年變動加劇！12生肖運勢一次看

好市多神級熟食10年沒漲價！會員嗨翻

3.8萬人可領2200元　這戶24口賺翻

快訊／國家警報響！　2縣市豪大雨

2縣市大雨！泰利估明變中颱　全台防劇烈天氣

早餐9地雷一次看！營養師曝選擇方式

粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

雨區擴大！4縣市豪大雨特報　雨下到入夜

更多熱門

相關新聞

接連提離職是否不太好？　過來人答案一面倒

接連提離職是否不太好？　過來人答案一面倒

離職也要看時機？還是想走就走？一名女網友發文表示，她這陣子想要離職，但卻慢了同事一步，讓她不知該如何是好，如果她也在近期提離職，會不會不太好？貼文曝光後，隨即引發討論，不過多數網友都認為不用想太多。

她泳衣穿反「肩帶擋住奶頭」！老師驚喊1句

她泳衣穿反「肩帶擋住奶頭」！老師驚喊1句

爸爸1原因「怒拆房間門、書房門」　她回家傻眼

爸爸1原因「怒拆房間門、書房門」　她回家傻眼

情侶吵架24歲妹身上染血！見警喊：沒事　男友G了

情侶吵架24歲妹身上染血！見警喊：沒事　男友G了

同事訂飲料漏掉她　一票不挺：你更不會做人

同事訂飲料漏掉她　一票不挺：你更不會做人

關鍵字：

情侶親密關係戀愛理工腦袋Dcard

讀者迴響

熱門新聞

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

工程師被炒秒格式化電腦　加班上購物網也挨告

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

阿宏丟包！遭盜圖正妹說話了　竟是百億身家「未婚妻」

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

董至成錄影遭狂譙！爸媽當場離席

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面