國際電話有提示音！　中華電防堵詐騙語音警示上線

▲中華電信推出示警語音防範詐騙。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今日宣布，配合政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5」政策，防堵國際詐騙電話，中華電信在7月17日正式上線推出「固網國際來話語音警示服務」。

分析165報案之詐騙電話，近九成是透過繞道、境外竄改電話號碼打到國內，民眾常接到偽裝成公部門、國內金融機構電話，惟來話號碼最前面顯示有「+886」字樣，並非正常情況。

為降低民眾遭此類境外來話詐騙風險，中華電信於5月3日起全面攔阻國際來話顯示前4碼為「+886 0」~「+886 8」，偽裝成國內市話號碼之境外來話。另考量來話顯示前4碼為「+886 9」之國際漫遊來話，其中7成為正常話務，3成為疑似詐騙話務，中華電信研究院針對「+886 9」國際來話創新研發語音警示新措施。



中華電信提前於7月17日正式上線「固網國際來話語音警示服務」。凡中華電信市話用戶，如接聽來話顯示前4碼為「+886 9」之國際來話，會先聽到國／台語警示語音（國語：這通是國際電話，請注意，小心詐騙、台語：這通是國際電話，要小心喔，毋通乎人騙去），當聽完語音警示，可再決定掛斷或接聽電話。此服務藉由接通前之語音警示，提供市內電話用戶第一時間瞭解電話來自國外，藉此提高警覺，避免落入詐騙陷阱。