中華電信限時7天快閃！手刀快搶年度最優惠方案　超值禮遇錯過等明年　

消費中心／綜合報導

什麼！七月都過一半了，你還不知道《中華電信生活節》嗎？每年七月適逢中華電信品牌週年慶優惠滿天飛，今年為了讓用戶更有感，網路門市首次舉辦《中華電信生活節》，貼心規劃「浪、宅、嚮、品」四大生活專區，一口氣集結行動、寬頻、影視全業務優惠齊發，更在7/15~7/21祭出七天限時加碼快閃活動，指定方案點數或流量大方送，不論是新會員還是老客戶，把握期間內申請準沒錯！

暑假最夯的話題就是出國，這次中華電信網路門市7/15~7/21加碼快閃優惠最受歡迎的就是日韓漫遊服務超優惠，除了生活節這一個月期間申請國際漫遊就可以抽漫遊流量最高20 GB之外，快閃期間推出日本超值型8天5GB優惠價388元（原價488元）、東南亞20G方案30天限時優惠588元（原價688元），每天只要不到20元，超狂價讓出國也離不開網路的人都在搶辦。快閃優惠不只如此，六大熱門業務指定方案加碼送點數或上網流量，最多會員愛用的行動服務回饋最多，像是申請精采5G購機指定方案，快閃期間加碼送Hami Point 1,000點、新客再加碼送流量最高168GB，就連買空機天天都有破盤價好康可撿。

快閃期間各大服務大放送讓部落客們都尖叫有感！居家追劇、打遊戲必備的寬頻上網，生活節期間新申請光世代加碼送200點已經很優惠了，好康加乘快閃期間加碼新申請/升速光世代500Ｍ(含)以上再加碼送500點，總計最高可得1,000點，新申請「MOD家速方案」搭配指定套餐最高送2,100點，新申請及儲值預付卡4G計日型30天都再加送10天！喜歡看網紅、聽歌、童書、電子書等加值服務，網路申請「新好康成雙方案」再加贈100點，快閃優惠涵蓋全業務，滿足全家大小需求！

《中華電信生活節》好康一波接一波！消費者更要把握最後2週的好康，趕快於7/31前申請行動、寬頻、MOD指定方案，即可抽Gogoro、誠品禮券、710點Hami Point等大獎！網友熱推精采5G月繳 999元的贈點方案，除加碼送Hami Point 150點外，再週週抽Sony PS5，還有預付卡計量型5GB/8GB流量加倍贈，再抽1,000名送1.2GB。除了全業務的好康優惠外，為寵愛中華電信VIP客戶，限時4天的周一上午11時VIP會員獨享優惠輪番上陣！7/17日推出VIP會員限定王品集團168元即享券特價71點、7/24日LINE TAXI 200元限量特價71點換購。

除了促銷活動之外，中華電信網路門市同步舉辦《我的幸運神射手》線上遊戲，不管是資深朋友或是新朋友只要具有會員資格，活動期間每週五可免費玩射飛鏢拿好禮，有機會獲得上網流量、Hami Point點數、加值服務，總計超過7萬個獎項！還可用Hami Point 5點兌換「浪、宅、嚮、品」生活抽獎券，有機會把APPLE iPad、PS5遊戲主機、王品集團1.5萬元餐券、奢華露營住宿券等大獎帶回家！能讓資深會員掀起高度討論的《中華電信生活節》，完全就是為了精打細算的現代人打造！《中華電信生活節》為期一個月，精心規劃的涵蓋全業務服務的爆量優惠，讓新客戶、資深客戶都嗨到不行，7/15~7/21期間的快閃活動更是超值，點數和流量加碼賺到手軟，快揪好友一起參加賺好禮，錯過這波爆量優惠要等明年囉！立即前往《中華電信生活節》：https://cht.tw/x/vbjd