柯文哲、郭台銘「董事長開講」斗內金額曝！網驚：沒比沒傷害

▲黃揚明曝光郭、柯上直播，頻道斗內數據。（圖／翻攝自FB／黃揚明（剝雞））

網搜小組／鄺郁庭報導

鴻海集團創辦人郭台銘昨（14）日晚上到高雄岡山區，出席美麗島電子報董事長吳子嘉的「董事長開講」高雄場活動。媒體人黃揚明今日上午就貼出截圖，曝光昨日「董事長開講」YouTube頻道的斗內金額，一對比10日柯文哲上直播時的數據，引發討論。

「同樣的數據比一比。」黃揚明在粉專「黃揚明（剝雞）」貼出截圖，「昨天董事長開講郭台銘首場，主頻道斗內金額1萬2112元，排名昨日台灣YT頻道第4名。」而頻道最高同時在線觀看人數為7773人，排名昨日台灣所有YT頻道第18名。

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從截圖中可見，昨日斗內排行榜上，「董事長開講」頻道位列第4，金額為1萬2112元。另外，黃揚明指出，徐巧芯頻道同步轉播，在線人數最高2751人；比特王頻道同步轉播，最高在線人數2495人。

至於是和什麼數據對比？黃揚明10日曾貼文，分享柯文哲上「董事長開講」頻道，斗內金額是3萬2433元，居當天所有頻道之冠，「侯友宜5月20日董事長開講新北場，斗內金額為9370元；5月27日高雄場，斗內金額為3685元。」對此，就有人不禁直呼，「沒比較沒傷害」、「不要再比較了，幫QQ！」