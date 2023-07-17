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妹子內褲都黃的！外宿「丟進洗衣機」才驚覺1事　正確洗法曝光

內褲。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

內褲要怎麼清潔？一名女網友透露，平時家裡的衣物都是靠媽媽用手洗，但因為她的分泌物比較多，所以內褲穿不久就會泛黃。但上大學之後，她直接把衣物丟進洗衣機內，才驚覺內褲再也沒有變黃，好奇「所以我之前的內褲都髒到不行嗎？」文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，從小就聽媽媽嫌洗衣機的水費很貴，加上使用洗衣機前需要先問過爸爸，得到同意後才能使用，所以全家的衣服都是媽媽用手洗，再丟進洗衣機裡面脫水，隔天早上才拿到通風的陽台曬乾。

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因為她的私密處分泌物比較多，所以內褲很容易泛黃，也早就習以為常。但直到她上大學外宿，平時都直接用洗衣機洗內褲，才發現內褲再也沒有泛黃過，「所以我之前的內褲都髒到不行嗎？」因為現在放暑假搬回家，媽媽還是用手洗衣服，讓她好奇有什麼方法可以讓內褲保持潔白？

▲▼洗衣機,洗衣服。（圖／記者朱祖儀攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者朱祖儀攝）

文章曝光後掀起討論，網友紛紛表示「等等…媽媽每天手洗還變黃，不就是沒洗乾淨嗎？我自己洗完一起丟洗衣籃，隔一天洗都沒變黃」、「每天手洗很累欸…看到都莫名有點佩服你媽了，然後洗衣機買了，為了省電不用，這感覺更浪費錢吧」、「我是天天自己手洗啦，然後不用脫水就會乾的」、「你分泌物很多媽媽還願意每天幫你手洗喔，偉大的媽媽，我以為自己手洗是正常的」。

也有人建議，「有內褲洗衣機！！感覺滿符合妳的需求，如果有預算的話可以考慮看看～」、「可以自己洗，自己的貼身衣物自己洗」、「要不你花點錢去買一次性內褲，就不會有這樣的困擾了」、「洗澡順便自己手洗、用手擰乾，洗完再看一次跟你新買的時候是不是長得一樣，沒洗乾淨就再洗一次，洗完曬在陽台就好，大概隔天要洗澡的時候就乾了」。

還有不少女孩指出，「內褲不都手洗嗎？手洗才不容易黃吧，而且內褲大概3個月就要換了」、「我是不會讓我的內褲進洗衣機，更遑論和全家衣物在那攪來攪去，還放到隔天晾，細菌不知道有多少，怕爆！內褲只能接受洗完擰乾直接晾」、「自從上大學才知道手洗內褲才會乾淨，我都拿手洗精洗，重點洗分泌物多的那塊，擰乾後就吊起來晾」、「我手洗內褲都不會黃欸還很乾淨，洗衣機才不乾淨」。

至於該如何洗內褲？家醫科醫師陳欣湄上節目曾透露，內褲和一般衣物分開洗是基本觀念，建議以比例1：1000調製漂白水與清水，將內褲先浸泡在稀釋過的漂白水中約10-15分鐘後再清洗。接著清洗局部泛黃或污漬時，她建議挑選弱酸性洗劑來清洗，再以冷水沖洗乾淨，最後晾在太陽下殺菌即可，若是陰天建議直接烘乾。

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