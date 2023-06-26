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男子持毒駕車攔檢緊張直冒汗　南警起獲海洛因及K毒1批

▲台南市警二分局所長陳柏文、警員盧卜誠等2員，查獲44歲沈姓男子，持有25包海洛英及2包K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局所長陳柏文、警員盧卜誠等2員，查獲44歲沈姓男子，持有25包海洛英及2包K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局所長陳柏文、警員盧卜誠等2員，於26日凌晨0時25分許，巡經中華西路與民生路口時，發現44歲有毒品列管的沈姓男子，駕自小客車在臨安路轉彎跨越雙白線且車輛明顯晃動，經上前攔查交談查證時，見沈男全身冒汗、神情慌張，經仔細追查，起獲25包海洛英共127公克及2包K他命共9.84公克。

▲台南市警二分局所長陳柏文、警員盧卜誠等2員，查獲44歲沈姓男子，持有25包海洛英及2包K他命毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局指出，沈男為警攔下時神情慌張，並以接聽電話致分心有車行不穩情事，所長陳柏文以手電筒照射中發現車輛地板上有遺留吸毒後之吸管等可疑物品，沈男除慌張地先將其口袋內之1包海洛英0.26公克交出外，經員警好言規勸及後續檢查時，沈男突然長嘆一口氣後，乖乖將副駕駛座地板上1包米色手提袋內提出，經警檢視內竟放有毒品24包海洛英、127公克及2包K他命、9.84公克。經將他帶回毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。全案調查後將其依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

第二分局表示，端午節假期間員警深夜巡邏落實勤務且詳予盤檢，連續3天查獲持有大量毒品案件，有效避免毒物流出造成更大毒害，也強調治安維護工作絕無假日空窗期，將持續落實各項勤務作為執行「清源專案2.0」掃蕩工作，以全面淨化社會環境。

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