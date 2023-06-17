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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生人阿凱赴澎湖監獄演講：感謝總裁大哥教我分享愛

▲▼阿凱到澎湖監獄連續2日演講。（圖／張登凱提供）

▲阿凱到澎湖監獄連續2日演講。（圖／張登凱提供）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟為鼓勵更生人復歸社會，協助在獄中認識的更生人張登凱（阿凱），在集團內有穩定工作。不僅如此，阿凱也回饋社會。他獲得澎湖監獄邀請，連2日進監獄向收容人演講、鼓勵。阿凱也感謝總裁大哥王令麟的教導，「人因為學習而改變，人因為分享將愛傳出去」。

王令麟熱心公益，更致力於更生保護工作，除了實際捐助金錢以外，也協助許多更生人在集團中就業，讓更生人有穩定收入，並培養工作能力，以利復歸社會。阿凱2年前假釋出獄後，在王令麟的協助下，進入集團內物流部門工作，之後又轉到集團內其他部門，在王令麟的鼓勵下，阿凱日前連續考取台北捷運、桃園捷運、台灣高鐵的3張工作證照。

此外阿凱也謹記王令麟對他的教導，「人因為學習而改變，人因為分享將愛傳出去」，努力回饋社會；阿凱在工作之餘，也學習王令麟的榜樣，熱心公益。阿凱先前贈書進監所，另外也獲邀赴馬來西亞，參加電台訪問，並與更生人交流。這次更是獲澎湖監獄准許，連續2日到監獄內演講。他第一日在戒毒班演講、第二日則是到一般工場分享。

阿凱把自己在《ETtoday新聞雲》「更保雲」的報導，以及當時在台北監獄受王令麟指導拍攝的微電影，全都呈現在收容人面前，另外也將自己改善家人關係、出獄後的規劃，全都對收容人說明，鼓勵他們有能力後就一起來當一個對社會有貢獻的更生人。兩場演講下來，感動不少收容人，效果讓獄方非常滿意。

對於良好的成果，阿凱感謝總裁大哥王令麟的教導。他強調，王令麟不斷鼓勵他復歸社會，也在生活上給予忠告，讓他不用再走回頭路；此外也跟媽媽修補關係，現在母子關係良好。更重要的，是他現在就是實行王令麟說的「人因為學習而改變，人因為分享將愛傳出去。」讓阿凱自己找到新的生活目標。

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