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終結亂象！花蓮沙灘地禁止沙灘車活動　違者祭重罰

▲▼花蓮縣政府呼籲沙灘車業者切勿帶客進入禁止活動之區域，以免受罰。（圖／新城警分局提供，下同）

▲花蓮縣政府呼籲沙灘車業者切勿帶客進入禁止活動之區域，以免受罰。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣觀光蓬勃發展，近年來沙灘車產業如雨後春筍般成為熱門活動之一，同時也衍生出遊憩安全及環境保育問題，經監察院去年12月28、29日現地會勘後，函請行政院召開跨部會會議，研商沙灘車管理事宜。

行政院分別於今年4月6日、4月20日、5月12日、6月28日召開「研商沙灘車管理導禁兼施-各部會權責分工會議」，要求交通部觀光局訂出「導、禁兼施」管理原則，並發布「沙灘車管理指引」，指引中載明中央無須就沙灘車訂定一致性管理規範，應回歸各場地（域）主管機關，採因地制宜並依其法規進行管理；基於生態及安全考量，對於生態敏感、河川或危險陡坡等區域，原則禁止沙灘車活動，禁止沙灘車行駛道路和沙灘，避免海岸與防風林遭受破壞同時維護遊客安全。

▲▼花蓮縣政府呼籲沙灘車業者切勿帶客進入禁止活動之區域，以免受罰。（圖／新城警分局提供，下同）

花蓮縣政府遵照中央發布之沙灘車管理指引，今年7月11日由副縣長顏新章召集交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處、經濟部水利署第九河川局、行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處、財政部國有財產署北區分署花蓮辦事處、花蓮縣環境保護局、新城鄉公所、秀林鄉公所、花蓮縣警察局新城分局、海巡署第一二岸巡隊、觀光處、農業處、建設處等單位召開防制沙灘車活動分工會議。

▲▼花蓮縣政府呼籲沙灘車業者切勿帶客進入禁止活動之區域，以免受罰。（圖／新城警分局提供，下同）

▲花蓮警方加強取締沙灘車行駛一般道路，違者直接擧發開罰。

會中決議，以各機關所轄區域權管法規管理，如沙灘車行駛道路依道路交通管理處罰條例，處行為人新台幣1,200元以上3,600元以下罰鍰，並禁止其行駛或使用；河川區域內，行駛車輛於指定通路外處新台幣2,500元以上5萬元以下罰鍰；依森林法，國有林及保安林範圍內，原則不允許車輛或其他動力式機械器具進入，違者處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰；在近岸海域及公有自然沙灘為獨占性使用或設置人為設施者，將依海岸管理法處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

花蓮縣政府呼籲沙灘車業者切勿帶客進入禁止活動之區域，以免受罰，近期縣府將裝設監視器並駐點稽查，經發現沙灘車活動即依各管法規查處。

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