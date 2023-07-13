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騎士違規逃逸！警壓制反受傷　妨害公務判無罪...法官：非法逮捕

▲桃園市邱姓男子去年7月間騎車因闖紅燈被巡邏員警發現示意停車盤查，邱卻一路蛇行還逆向跨越分向限制線逃竄，最後不慎騎入田間被員警逮獲送辦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲男子違規逃逸拒捕，遭依妨害公務罪起訴，法官判決無罪。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台南報導

台南一名陳姓男子騎機車違規紅燈右轉且沒開大燈，員警鳴笛示意停下，陳卻加速逃逸，警方攔下後，陳拒絕配合與員警發生肢體衝突，遭依妨害公務罪起訴。但法官認為，陳未主動攻擊警員，反而是警員非法逮捕，因此判陳無罪。

檢方起訴指出，陳男於今年3月7日晚間7時57分騎機車時，違規紅燈右轉且未開大燈，被巡邏的許姓員警發現上前攔查，指示停靠路邊受檢，陳卻加速逃逸，許員見狀立刻騎乘警用機車追緝，並將陳攔下。

但陳卻拒絕配合查緝，徒手與許員扭打、拉扯，導致許受有右大拇指擦傷及右膝蓋擦傷，以強暴方式妨害公務員執行職務，依妨害公務罪起訴。

審理時陳辯稱，他在等紅綠燈時突然有人拉住機車車尾，把他人車摔倒，接著在混亂中壓住他，頻頻向旁人求救大喊救命，「如果我當下知道，我會配合，我不需要為了這種交通事故跟他扭打。」

法官勘驗許員隨身攜帶的密錄器錄影畫面，發現陳違規後許員在後方緊跟，「按喇叭示意」、「大聲要求被告停車」、「鳴笛追逐被告機車」，而陳都不加理睬並持續騎車前行，過程中陳曾用手撥開許員的機車右側後照鏡，且有轉小巷、鑽停等紅燈機車車陣空隙的行為，接著在停等紅燈的車陣中遭壓制上銬。

法官認為，陳雖拒絕配合許員下車受檢的要求，且遭以強制力壓制的過程中不配合，並有掙脫行為，但始終沒有對員警作出「積極的攻擊行為」，只是被動地抗拒壓制作為；許員受到的傷勢也是在壓制過程中，與地板摩擦所致，與陳無關。

不僅如此，當下許員未提出「查證身分的要求」，而是直接將其拉下車之後，會同支援警力壓制，是不合法的逮捕行為，因此陳判決無罪。全案還可上訴。

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