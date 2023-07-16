遭酒駕撞擊四肢骨折！花蓮男生活陷困頓　公所發急難金渡難關

▲▼花蓮市公所發放慈愛基金專戶之急難救助金，並發放實物銀行民生物資。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所日前由社會及勞工課長蕭子蔚代表，並偕同議員魏嘉賢，前往探望因車禍嚴重受傷以致無法工作的陳姓民眾，表達關懷外，亦發給急難救助金和實物銀行物資，幫助其暫度難關。

陳先生因工作定居花蓮，獨留母親生活於新竹，由外籍看護工照料，後受疫情影響收入銳減，難以支應看護費用，便將母親接至花蓮以便照顧；而在今年初，陳先生遭酒駕車撞擊，造成四肢嚴重骨折，目前仍在復健中無法工作，更因肇事者未有財產致賠償事宜不了了之，讓經濟狀況雪上加霜。

議員魏嘉賢表示，不久前陸續受到新竹市議員黃文政、嘉邑行善團理事長徐文志以及來自台東蔡姓企業家的請託，前來了解陳先生當前的狀況，同時也將這項訊息反映給市公所，期盼透過公部門與民間各資源與管道，紓解其燃眉之急，也共同為陳先生加油打氣。

▲議員魏嘉賢（中）表示，透過公部門與民間各資源與管道，紓解燃眉之急，也為陳先生（右）加油打氣。

在市長魏嘉彥的指示下，市公所經了解，陳姓民眾雖不符法定社福身分資格，但市公所仍依據其緊急狀況，核定發放慈愛基金專戶之急難救助金，並發放實物銀行民生物資。魏嘉彥表示，期盼陳先生能夠早日康復，重返職場，讓生活得以改善，也讓老母親能夠獲得更好的照護品質。

魏嘉彥也再次提醒，若市民朋友發現有突發事故而導致生活陷困者，也請大家伸出援手，向當地里長或里幹事通報，市公所將視個案情形給予最適切的協助，也同時歡迎有相關需求者，不限戶籍地，皆可備妥證明文件前往花蓮市實物銀行申領物資。