建中樂旗聯隊今赴美　14校70名學生角逐世界盃行進樂隊大賽

▲建中樂旗聯隊今啟程赴美，昨把握最後時間集訓公演。（圖／建中樂旗隊家長後援會提供，下圖同）

記者楊惠琪／台北報導

由台北市建國中學、北一女中、中山女高、景美女中等14所學校，共70名學生組成的建中樂旗聯隊，今（16日）啟程赴美國西維吉尼亞州參加世界盃行進樂隊大賽（WAMSB），與來自世界各地的優秀隊伍競爭。把握出發前最後練習機會，建中樂旗聯隊學生昨頂著豔陽，進行最後集訓公演，連樂器都曬到發燙，學生仍堅持練到最後一刻。

成立40年的建中樂旗隊，是台灣第一支美式室外行進樂隊，在國際賽事屢獲肯定，過去在世界盃行進樂隊大賽中，就曾拿下3次冠軍。今年再度獲邀赴美參加國際最大行進管樂盛事，為了壯大聲勢，特別招募北一女中、中山女高、景美女中等樂儀旗隊女將，共同組成建中聯隊，讓北市高校生共同在國際舞台上，為國爭光。

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▲建中樂旗聯隊今啟程赴美，昨把握最後時間集訓公演。（圖／建中樂旗隊家長後援會提供，下圖同）

趕在出發前夕，70名樂旗聯隊學生昨齊聚新北市光復國小操場，進行最後的集訓公演，為了這次比賽，不畏豔陽大雨，努力練習，就算遇到起水泡、拉傷、中暑，尤其連日高溫，連樂器都曬得發燙，學生仍堅持練習，還要在一周內熟背70多張的隊形圖，就是希望能在國際舞台拿出最好表現。

建中樂旗隊家長後援會指出，建中樂旗聯隊今傍晚啟程赴美，7月18至20日進行賽前移地集訓，7月21日參加預賽、7月22日進行決賽，這次除了赴美參賽外，也應邀參與當地遊行，預計7月30日返台。