睡覺「手舉過頭頂」身體恐亮紅燈　醫公開「最放鬆睡姿」

▲睡覺喜歡「手舉過頭頂」恐代表著肩頸問題。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

近日微博上有大批網友討論起了睡姿問題，有人喜歡仰臥、側睡、趴睡，或是把手舉過頭頂著睡，更產生了「喜歡睡覺的時候把頭舉過頭頂」的熱搜關鍵字，而這些睡姿也可能代表著某些有趣的原因和潛在的益處，但根據醫師的說法，「把手舉過頭頂睡」可能是身體出現狀況的警告。

《大白健康說》的文章指出，喜歡睡覺時將手舉過頭頂可能與個人的習慣、舒適度有關，由於每個人的身體構造和感覺不同，這個姿勢可以讓他們更舒適放鬆，也助於緩解肩頸壓力、減輕緊張感和疲勞。此外，將手臂舉過頭頂還可以改變身體的重心分布，使人感覺更加平衡和安穩，進而更容易入睡。

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根據陸媒《快科技》的報導，有醫師介紹，如果喜歡雙手舉過頭頂睡覺，這些人有極大的可能患有不同程度的頸椎病、肩周炎等等，才會在不自覺中把手舉上去。不過，除了患病的可能外，若白天經常鍛鍊手臂，或是肩頸疲勞，人在睡覺時也常以這樣的姿勢來緩解不適。

報導也說明，每種睡姿其實各有優劣，如仰睡時身體和床的接觸面積最大，身體和大腦血液循環較好，能使人體最放鬆；側睡則能防止咽部、舌頭軟組織往後掉，亦能減輕頸部、胸部脂肪組織對氣管的壓力。綜上所述，醫師也建議，平躺是對脊柱最好的睡姿，可以在頸、腰、膝關節這些有曲度的位置加上墊子，讓躺姿更符合人體工學，也能讓肌肉放鬆、幫助恢復脊椎受損。

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