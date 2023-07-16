　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睡覺「手舉過頭頂」身體恐亮紅燈　醫公開「最放鬆睡姿」

睡覺喜歡「手舉過頭頂」恐代表著肩頸問題。（示意圖／unsplash）

▲睡覺喜歡「手舉過頭頂」恐代表著肩頸問題。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

近日微博上有大批網友討論起了睡姿問題，有人喜歡仰臥、側睡、趴睡，或是把手舉過頭頂著睡，更產生了「喜歡睡覺的時候把頭舉過頭頂」的熱搜關鍵字，而這些睡姿也可能代表著某些有趣的原因和潛在的益處，但根據醫師的說法，「把手舉過頭頂睡」可能是身體出現狀況的警告。

大白健康說》的文章指出，喜歡睡覺時將手舉過頭頂可能與個人的習慣、舒適度有關，由於每個人的身體構造和感覺不同，這個姿勢可以讓他們更舒適放鬆，也助於緩解肩頸壓力、減輕緊張感和疲勞。此外，將手臂舉過頭頂還可以改變身體的重心分布，使人感覺更加平衡和安穩，進而更容易入睡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據陸媒《快科技》的報導，有醫師介紹，如果喜歡雙手舉過頭頂睡覺，這些人有極大的可能患有不同程度的頸椎病、肩周炎等等，才會在不自覺中把手舉上去。不過，除了患病的可能外，若白天經常鍛鍊手臂，或是肩頸疲勞，人在睡覺時也常以這樣的姿勢來緩解不適。

報導也說明，每種睡姿其實各有優劣，如仰睡時身體和床的接觸面積最大，身體和大腦血液循環較好，能使人體最放鬆；側睡則能防止咽部、舌頭軟組織往後掉，亦能減輕頸部、胸部脂肪組織對氣管的壓力。綜上所述，醫師也建議，平躺是對脊柱最好的睡姿，可以在頸、腰、膝關節這些有曲度的位置加上墊子，讓躺姿更符合人體工學，也能讓肌肉放鬆、幫助恢復脊椎受損。

延伸閱讀
145cm國中妹靠援交賺零用錢　被人父揪廁所拍淫片…還「好康逗相報」揪朋友也上
火山孝子1／水電工手握千萬元遺產　「抖內」女主播1年敗光光
曾雅蘭健康亮紅燈「身體扛不住了」　侯昌明考慮副業全面收攤：已是半退休了

ET快訊
28歲女騎士「自撞人行道」慘死
快訊／阿拉斯加規模7.4強震！　海嘯警報發布
快訊／雨神炸台中！　大雷雨狂轟路面積水
快訊／景福門快包起來！　四叉貓估：有望破3萬人
黃國昌陷土地爭議　館長喊「這是共業」：我們沒在選不用這樣！
快訊／國家警報大響！12縣市豪大雨特報　雷雨狂轟5地
「雪乳戰神」現身凱道716遊行！
會不會「ㄌㄨㄚˋ」？　蔡英文穿賴清德競選外套：你說呢
快訊／黃國昌喊716遊行不分黨派　「站出來會讓政府學會謙卑！
董至成錄影現場遭狂譙！「我父母親在觀眾席」當場離席

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子泳衣穿反「僅肩帶擋住奶頭」！　男老師看到驚喊1句糗翻

蔡阿嘎又遭炎上！街訪問「像不像山下智久」日網怒：快滾

快訊／國家警報大響！12縣市豪大雨特報　雷雨狂轟5地

快訊／桃園中壢無預警大停電　民眾熱爆...台電認了設備不良

報名秒殺！「金門海上長泳」習山海灣盛大登場　千名泳者挑戰

人資身家調查「有房嗎？」惹惱面試女　內行人點破：愛錄用一種人

捐血免費吃西堤牛排！中捷號召民眾7／28挽袖　限量150份兌換券

快訊／大雷雨開轟3縣市　警戒區出爐「防雷擊、強陣風」

睡覺「手舉過頭頂」身體恐亮紅燈　醫公開「最放鬆睡姿」

牙刷牙杯露餡！丹尼爾補習班暗營幼兒園　竹市府勒令停招開罰

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

李坤城兒子突爆「爸原本是追姊姊」　批林靖恩「早清空配偶欄」展開新生活

橘喵待貓袋陪爸出差坐高鐵　他關拉鍊被出拳＋咬咬阻止

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

淺海捲貝完美轉進深海殼　專家：大自然的數學法則

妹子泳衣穿反「僅肩帶擋住奶頭」！　男老師看到驚喊1句糗翻

蔡阿嘎又遭炎上！街訪問「像不像山下智久」日網怒：快滾

快訊／國家警報大響！12縣市豪大雨特報　雷雨狂轟5地

快訊／桃園中壢無預警大停電　民眾熱爆...台電認了設備不良

報名秒殺！「金門海上長泳」習山海灣盛大登場　千名泳者挑戰

人資身家調查「有房嗎？」惹惱面試女　內行人點破：愛錄用一種人

捐血免費吃西堤牛排！中捷號召民眾7／28挽袖　限量150份兌換券

快訊／大雷雨開轟3縣市　警戒區出爐「防雷擊、強陣風」

睡覺「手舉過頭頂」身體恐亮紅燈　醫公開「最放鬆睡姿」

牙刷牙杯露餡！丹尼爾補習班暗營幼兒園　竹市府勒令停招開罰

陳綺貞唱一半突哽咽落淚！　劉若英上前緊抱：很想保護她

賴清德全代會表達3個感謝　不會忘記「民意高於黨意」

嘉義28歲女騎士「自撞人行道」！滑行噴飛猛撞路樹　送醫搶救亡

柯瑞超神「一桿進洞」連詹皇也瘋狂　狂奔慶祝高球生涯第2次

快訊／賴清德全代會宣示「維持現狀」　喊「中華民國台灣」團結社會

快訊／美國阿拉斯加7.4強震！深度僅9km　已發布海嘯警報

大復活！洋基「怪力男」4戰4轟超火燙　生涯千打點達陣

女孩們瘋狂討論！10位「高顏值F1帥哥車手」帶你一秒入坑

能對望龜山島、又不用大排長龍！隱身濱海公園的寵物友善秘境咖啡

回應凱道集會　賴清德：不以人廢言、不因人數多寡「建設性批評就採納」

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

外圍水氣橫掃！豪大雨特報擴大10縣市　嚴防雷擊、淹水

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

2023下半年變動加劇！12生肖運勢一次看

3.8萬人可領2200元　這戶24口賺翻

快訊／國家警報響！　2縣市豪大雨

2縣市大雨！泰利估明變中颱　全台防劇烈天氣

雨區擴大！4縣市豪大雨特報　雨下到入夜

好市多神級熟食10年沒漲價！會員嗨翻

粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

早餐9地雷一次看！營養師曝選擇方式

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

68萬台Youtuber超久沒更新…妻「只是死掉而已」

城隍爺、嶽帝爺同步示警　農曆7月注意火事

20歲女魂斷死亡彎道！瞞家人139線跑山自撞爆頭

女大生「名字太可愛」每天被點名　出勤率超高

大道熱炒店營業最後一晚！訂位全滿

小賴、紀斯豪「婚禮」上激吻！感動承諾一起變老

廟會不明爆炸影曝光！主持人：快打119

宥勝手寫「給老婆的信」　心理師：典型的支配者

22歲男重度脂肪肝！從小有「1習慣」

女客登山合影留念　一看照片「腰多一隻手」

啦啦隊女神「泳衣歪了」！

2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

Makiyo怒控6罪狀！老公曾「痛哭求原諒」

日網紅玩「女體盛」影片炎上！6男夾生魚片大笑

嘉義廟會驚傳發電機爆炸　17人送醫

更多

最夯影音

更多
老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？

老虎湖中鎖定鴨子突消失　一臉呆懵：餐點去哪了？
陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

陪伴狗狗安樂死前24hrs　家人淚：先去天堂等我們

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

台美鋼琴家即興四手聯彈　連4首熱門歌曲帥到炸裂！

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

蔡徐坤《奔跑中》整集「被消失」太神了　疑似後製人員崩潰「花了好幾天好幾夜」

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

狗狗誤闖輕軌「趴鐵道曬太陽」　列車進站！乘客協助成功引開

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面