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CPTPP入會審查方式無共識　駐紐代表：台灣已做好準備

▲▼跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）峰會。（圖／達志影像／美聯社）

▲跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）峰會，示意圖非文中內容。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長級會議本周於紐西蘭召開，會中完成簽署英國入會的議定書，但台灣與大陸等新入會案的審查方式，未獲得共識。對此，我駐紐西蘭代表歐江安今（16日）表示，台灣已做好準備，籲請會員國儘速達成共識，讓準備最佳者順利入會。

台灣與中國大陸在2021年9月申請加入CPTPP，均積極表態參與的意願，但外傳因兩岸同時申請，有一部分成員國主張應按照申請先後進行審查，另一部分則主張，應優先審理加入條件較佳的台灣申請案。

針對今天CPTPP部長級會議情形，涉外人士指出，會中只有完成簽署英國入會的協定書，另亦談及數位經濟、e-commerce議題，不過，有關新會員入會審查方式，雖有討論，但是未獲共識。

涉外人士說明，CPTPP部長聯合聲明對有6個經濟體申請加入表示歡迎，並強調只有符合CPTPP高標準者才能入會，入會審查將持續保持機動、活化、公平、有效、高品質，目前會員國處於搜集資訊的階段，將針對申請方是否達成CPTPP高標準、過去貿易承諾履行情形進行檢視。惟也重申，所搜集的資訊不等同申請方已經獲准、決定結果或表示開啟入會進程。

對此，歐江安表示，台灣已做好準備，且完全符合高標準，我方籲請CTPPP會員國能儘速就建立公平審查新會員入會的方式達成共識，讓準備最佳者順利入會，我方深信，無論建立何種機制，台灣有信心通過各種檢驗，成為下一個加入CPTPP的成員。

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