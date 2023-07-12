中國外交部提醒赴美民眾「小心安全」　控訴美方違法誘捕！

▲中國「罕見」連續提醒去美國的公民要小心安全。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

近一星期以來，中國外交部、中國駐美大使館接連發消息提醒，在美和擬赴美的中國公民注意安全。「中國駐美大使館」昨11日微信公眾號內文提醒，在美和擬赴美中國公民注意安全。主因是美國暴力槍枝和反華情緒，以及美國以各種藉口刁難、盤查入境中國公民，甚至以「釣魚執法」的方式逮捕中國公民，嚴重影響人身安全與權益。

綜合陸媒報導指出，中國外交部領事司和中國駐美使領館接連提醒，在美中國公民密切關注當地社會治安形勢，加強自身安全防範。臨時赴美人員應提高警惕，提防落入美陷阱及誘捕圈套。

中國外交部「領事直通車」以及「中國駐美大使館」昨11日微信公眾號也推送相關消息。內容主要強調，一段時間以來，美國槍支暴力和針對亞裔歧視事件頻發，美國以各種藉口對入出境美國的中國公民滋擾盤查，近來還惡意抹黑中國追逃追贓工作。

該內文強調，美國方面不惜動用司法手段任意拘捕中國公民，還在芬太尼問題上甩鍋推責，「釣魚執法」、跨國綁架誘捕起訴中國公民，嚴重威脅中國公民人身安全。

對此，美媒《彭博社》11日報導分析，中國向前往美國的公民發出不同尋常的警告，「提防美國執法部門的陷阱」，再次表明，儘管最近雙方接觸有所加強，中美緊張局勢仍在持續。

報導也認為，中方之前常提醒中國公民注意美國槍支和種族暴力，但明確提示美方對中國公民動用司法手段，「相當罕見」。

陸官媒《環球時報》指出，美國國務院官網更新赴華旅行警告訊息，聲稱「由於存在被不當拘押的風險」，美國公民應「重新思考」赴中國內地旅行的計劃。美方還稱，中國境內存在「非法拘留美國公民的風險」。

美國國務院發佈的海外出行警告從低到高分為一至四級，「重新思考是否前往」屬於第三等級。就在美方發佈這份赴華旅行警告前幾天，美方執法人員在第三國採用「釣魚執法」的方式，對中國公民實施誘捕。

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

中國外交部發言人毛寧10日在例行記者會上表示，「針對出入境審查和錯誤拘押，近年來，美國以各種藉口對中國公民入境美國設置障礙、滋擾盤查。赴美中國留學生被拒絕入境並遣返的事情常有發生。」

據了解，2021年，美國拒簽至少2000多名學習科學、技術、工程和數學專業的中國留學生簽證，去年1至10月中國赴美留學生簽證數量同比下降38%。