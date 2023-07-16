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颱風外圍水氣狂掃！一圖看降雨熱區　泰利明升級中颱「離台更遠」

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢，今受外圍環流影響，各地山區及南部嚴防局部大雨。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

泰利颱風持續往雷州半島前進，對台灣沒有直接影響，預計明天周一(17日)增強達到中颱下限，但距離台灣更遠。受泰利外圍環流水氣影響，今(16日)東部、基隆北海岸、南部將有降雨，中部、北部則以午後雷陣雨為主，各地山區和中南部嚴防局部大雨。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，輕颱泰利未來路徑持續往雷州半島方向前進，強度預計明天凌晨開始增強，到明天晚上這段時間，有利泰利發展，有機會到中度颱風下限，周一晚上暴風圈外圍碰觸陸地會減弱，泰利強度變中颱時將更遠離台灣，雖仍靠近南海，但是要留意還是台灣附近長浪。

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泰利颱風周二到周三(18日~19日)登陸後強度將減弱，陳伊秀說明，泰利對台灣天氣影響沒有直接影響，但要留意今明兩天台灣海面長浪，今天浪高較顯著地區為東沙島海面，台灣附近巴士海峽、台灣西南側、東半部嚴防2米到3米浪高；明天周一(17日)颱風往雷州半島，澎湖、金門、西南部等沿海仍要留意浪高。

▲▼泰利颱風朝雷州半島前進，明天升級中颱。（圖／氣象局）

▲▼泰利颱風朝雷州半島前進，明天升級中颱，今明兩天留意長浪。（圖／氣象局）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

至於未來一周降雨熱區，陳伊秀指出，今天(16日)到周二(18日)水氣多，天氣不穩定，其中今天主要是受到颱風外圍雲系影響，水氣移入，東半部、基隆北海岸、南部有降雨，中部、北部主要降雨以午後雷陣雨為主，降雨熱區包括各地山區、中部、南部等有局部大雨。

陳伊秀表示，周一、周二(17日~18日)沒有受到颱風外圍雲系影響，但台灣附近受低壓帶影響，環境仍不穩定，周一下半天到周二的水氣特別多，中部、南部持續有降雨，周二午後中部、南部降雨範圍特別廣且明顯；周三(19日)因低壓帶影響水氣仍多，午後降雨範圍包括西半部，尤其山區、中部、南部，但相較周二降雨範圍縮小一些。

溫度部分，今天到周二因東半部雲量、水氣多，各地普遍高溫約32度左右，西半部尤其北部和中部悶熱炎熱，周三到周末(22日~23日)將回到穩定天氣，雖有午後雷陣雨，但各地高溫可到34到35度，其中大台北、中部、南部近山區溫度會更高些。

▼未來一周溫度和高溫趨勢。（圖／氣象局）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

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