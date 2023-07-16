+500升級半套！包廂薄紗妹胸前春光全洩　進行一半簾子被掀開G了

▲基隆老闆經營情色按摩，男客加500元可進行半套服務，而店家從中抽500元。（示意圖／記者邱中岳攝）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名舒壓會館老闆2022年間被警方當場查獲，店內有小姐替男客進行「半套」服務，而店家可藉此抽取500元利潤，雖然老闆喊冤，表示這是小姐的個人行為，但法院勘驗各項事證後，不採信他的說詞，判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

判決指出，邱姓老闆是基隆一間舒壓會館的負責人，2022年7月25日晚間8時50分許，讓店內的越南籍阮姓女子與男客在包廂內進行半套服務，基本按摩為每小時1300元，若要進行半套服務則需加價500，每次性交易店家可抽取500元。

當日晚上警方持搜索票到場，一掀開包廂簾子就抓包阮姓小姐與男客正在脫褲進行半套。雖然邱姓老闆否認犯行，辯稱這是小姐與客人間的個人行為，他完全不知情，「只能盡量約束小姐，以後會加強宣導」。

但基隆地方法院調查男客的證詞後發現，該名男客先前就曾到該處消費，先前還向櫃台要求要「年輕一點的小姐」，進入包廂後也問過小姐有沒有半套或全套的服務，小姐向他介紹「半套是500、全套是1500」，2次都是與同一位小姐服務。

另外，法院指出，邱姓老闆有多次類似前科，加上小姐被查獲時，只穿著黑色薄紗無袖上衣，可以直視裡面的藍色內衣，一般按摩過程常有彎腰出力的動作，也可能與顧客發生肢體接觸，可能造成私密部位暴露在外的風險。

法院認為，若小姐有私接全套的狀況，包廂內不可能不留任何痕跡，整理包廂時可輕易發現，店家大可嚴厲禁絕此事，但邱姓老闆卻消極面對，沒有任何防範措施，可知此事是在他同意或授意下進行的，因此不採信邱姓老闆的說詞，依照圖利容留猥褻罪，判邱姓老闆有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。