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大陸 大陸焦點 特派現場

3男住旅館3天「造出一片垃圾海」　業者推門驚：天啊怎麼住得下去

記者柯沛辰／綜合報導

中國3名男孩12日入住江蘇宿遷市一間旅館，沒想到才短短3天，竟直接把房間變成「大型垃圾場」，最後連押金都不要了。事後，業者推開房門徹底傻眼，因為垃圾幾乎無處不在，且堆得到處都是，幾乎連站立、行走的地方都沒有了。

根據《星視頻》報導，一名女子錄影曬出滿屋垃圾，吐槽以前曾看過類似新聞，沒想到現在弟弟經營的旅館也中招，讓她忍不住在影片中直呼「這怎麼住得下去啊，天啊！」

畫面中可見，房內充斥著食物跟飲料的包裝，以及各式各樣的衛生紙、紙袋，甚至還有沒吃完的餐點和飲料，連床鋪、地板、桌子都不能倖免。

▲▼3男住旅館3天「造出一片垃圾海」　業者推門驚：天啊怎麼住得下去。（圖／翻攝自抖音）

▲垃圾丟得到處都是，床頭櫃還有未吃完食物、飲料。（圖／翻攝自抖音／小楊愛蛋糕）

女子透露，住客是3名年輕男子，入住僅3天，就把垃圾丟得到處都是，退房時連100元押金也不要（約新台幣432元），當場就走了。

許多網友看完紛紛驚呼，「（住客）怎麼能受得了屋裡的味」、「太噁心了，個人習慣太差了，我在外面住也不會搞這麼髒」、「是不是故意的啊？這種人太壞了」，還有其他苦主直呼「這肯定是真的，我也遇到過」、「我家出租給三個剛畢業的大學生也這樣」。

對此，業者也回應，「我懷疑他們（住客）故意的」，所以才將影片公布到抖音。

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