怕安眠藥不夠力…帶FM2摻水「瓶蓋硬餵」！狼攝影預謀硬上女模

▲王男在民宿提供的礦泉水中摻入預謀備用的FM2，倒在瓶蓋讓小玲喝下，趁機性侵得逞。（圖／翻攝法院判決書，下同）



記者蔡怡萍／花蓮報導

王姓男子與小玲（化名）約到花蓮外拍，並入住民宿相鄰的房間，王卻趁小玲吃下安眠藥熟睡時，再以自備的FM2粉末加進礦泉水，倒在瓶蓋中強餵小玲，接著性侵得逞。小玲事後察覺不對到醫院採檢，不但在嘴巴、下體都採到王男DNA，尿液與現場查扣的礦泉水瓶都有FM2，法院依以藥劑強制性交罪，處王男8年6月徒刑，可上訴。

根據判決，王男從IG上邀約了23歲的外拍模特小玲到花蓮拍攝，2022年4月7日至9日間入住某家民宿，2個房間之中只隔一道拉門的房型，王男事先得知小玲有服用安眠藥入睡的習慣，竟準備了FM2藥粉，趁晚間小玲吃下安眠藥就寢後，偷偷開門溜進她的房間，將FM2摻進礦泉水中，再倒於瓶蓋上小心地餵小玲喝下，並對她性侵得逞。

▲現場查扣的礦泉水瓶蓋上還殘留明顯不明粉末。

小玲在模模糊糊間仍感覺到有人脫她衣服、碰她的胸部與下體，且感覺瓶蓋碰到她的嘴唇2次，有喝到甜甜的、水狀的東西，但身體是麻痺的狀態，眼睛睜不開；她驚醒後立刻報警，警方到場發現桌上一瓶礦泉水的蓋子上有不明粉末，小玲也前往醫院檢驗，在身上檢出了王男的DNA，體內還有FM2藥物。

王男坦承因小玲年輕貌美、又昏睡無反應，才衝動對她性行為，但否認餵食FM2，辯稱礦泉水是民宿提供，也只有自己喝，不知道瓶蓋上的白色粉末是什麼；律師也說，FM2無色無味，小玲說「喝到甜甜的」，與事實不符，且她僅約2、30分鐘就驚醒，難認有受服用FM2的藥效影響。

法官認為，FM2對於每個人的味覺感受、藥效等都不同，並無法抹滅從小玲體內驗出的事實，物證明確，王男邀約小玲遠赴花蓮外拍，卻是早就圖謀不軌，怕小玲原本就服用的安眠藥不夠力、還帶FM2強行餵食，造成小玲身心的傷害、永遠無法抹滅之記憶，明知小玲受有相關睡眠障礙所苦，還惡意預謀犯案，依照以藥劑強制性交罪處王8年6月，全案可上訴。