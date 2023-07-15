　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

怕安眠藥不夠力…帶FM2摻水「瓶蓋硬餵」！狼攝影預謀硬上女模

▲▼ 臺灣花蓮地方法院 111 年度侵訴字第 10 號刑事判決。（圖／翻攝法院判決書）

▲王男在民宿提供的礦泉水中摻入預謀備用的FM2，倒在瓶蓋讓小玲喝下，趁機性侵得逞。（圖／翻攝法院判決書，下同）

記者蔡怡萍／花蓮報導

王姓男子與小玲（化名）約到花蓮外拍，並入住民宿相鄰的房間，王卻趁小玲吃下安眠藥熟睡時，再以自備的FM2粉末加進礦泉水，倒在瓶蓋中強餵小玲，接著性侵得逞。小玲事後察覺不對到醫院採檢，不但在嘴巴、下體都採到王男DNA，尿液與現場查扣的礦泉水瓶都有FM2，法院依以藥劑強制性交罪，處王男8年6月徒刑，可上訴。

根據判決，王男從IG上邀約了23歲的外拍模特小玲到花蓮拍攝，2022年4月7日至9日間入住某家民宿，2個房間之中只隔一道拉門的房型，王男事先得知小玲有服用安眠藥入睡的習慣，竟準備了FM2藥粉，趁晚間小玲吃下安眠藥就寢後，偷偷開門溜進她的房間，將FM2摻進礦泉水中，再倒於瓶蓋上小心地餵小玲喝下，並對她性侵得逞。

▲▼ 臺灣花蓮地方法院 111 年度侵訴字第 10 號刑事判決。（圖／翻攝法院判決書）

▲現場查扣的礦泉水瓶蓋上還殘留明顯不明粉末。

小玲在模模糊糊間仍感覺到有人脫她衣服、碰她的胸部與下體，且感覺瓶蓋碰到她的嘴唇2次，有喝到甜甜的、水狀的東西，但身體是麻痺的狀態，眼睛睜不開；她驚醒後立刻報警，警方到場發現桌上一瓶礦泉水的蓋子上有不明粉末，小玲也前往醫院檢驗，在身上檢出了王男的DNA，體內還有FM2藥物。

王男坦承因小玲年輕貌美、又昏睡無反應，才衝動對她性行為，但否認餵食FM2，辯稱礦泉水是民宿提供，也只有自己喝，不知道瓶蓋上的白色粉末是什麼；律師也說，FM2無色無味，小玲說「喝到甜甜的」，與事實不符，且她僅約2、30分鐘就驚醒，難認有受服用FM2的藥效影響。

法官認為，FM2對於每個人的味覺感受、藥效等都不同，並無法抹滅從小玲體內驗出的事實，物證明確，王男邀約小玲遠赴花蓮外拍，卻是早就圖謀不軌，怕小玲原本就服用的安眠藥不夠力、還帶FM2強行餵食，造成小玲身心的傷害、永遠無法抹滅之記憶，明知小玲受有相關睡眠障礙所苦，還惡意預謀犯案，依照以藥劑強制性交罪處王8年6月，全案可上訴。

ET快訊
毒殺25名幼童害1死！　陸幼稚園女師「死刑伏法」
Jennie首度回應「跳舞划水」爭議！
快訊／15:50規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
烏克蘭正妹「約炮」！　一票俄兵通通被炸死
快訊／新北命案！　男刺死姊夫後自殘
北漂男重機自撞「腦漿迸出」亡　父母淚崩
快訊／拒職務調整！　富邦悍將首席教練離隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怕安眠藥不夠力…帶FM2摻水「瓶蓋硬餵」！狼攝影預謀硬上女模

快訊／新北瑞芳命案！男「一刀刺死」姊夫後自殘　警封鎖調查中

貨車煞車不及釀禍！自小客撞護欄翻2圈半落地　車禍影像曝光

快訊／台南汽車維修廠起火　烤漆爐引發火勢...4車燒成廢鐵

返家遇死劫！北漂男騎重機自撞亡　腦漿迸出斷頸...父母聞訊淚崩

醉漢酒吧遇臨檢竟踹打員警+爆粗口　酒醒後才知道闖禍下場曝

撞擊影片曝！北市女騎士闖紅燈　慘遭擊落躺地釀顱內出血送醫

誰家的草泥馬走失？台74線下方分隔島悠晃吃草　警方說話了

河濱公園露營區私設貨櫃餐廳！水利局開罰10萬　業者怒提訴訟慘吞敗

前3熱點排名曝！火車站置物櫃被當「毒詐」轉手斷點　慘淪詐欺共犯

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

周杰倫概念股掛牌狂飆48%　外媒：葉惠美靠兒晉升富豪

坐擁湖畔景致、生活機能優勢　澄清湖雙塔地標宅「堅山景仰」

怕安眠藥不夠力…帶FM2摻水「瓶蓋硬餵」！狼攝影預謀硬上女模

快訊／新北瑞芳命案！男「一刀刺死」姊夫後自殘　警封鎖調查中

貨車煞車不及釀禍！自小客撞護欄翻2圈半落地　車禍影像曝光

快訊／台南汽車維修廠起火　烤漆爐引發火勢...4車燒成廢鐵

返家遇死劫！北漂男騎重機自撞亡　腦漿迸出斷頸...父母聞訊淚崩

醉漢酒吧遇臨檢竟踹打員警+爆粗口　酒醒後才知道闖禍下場曝

撞擊影片曝！北市女騎士闖紅燈　慘遭擊落躺地釀顱內出血送醫

誰家的草泥馬走失？台74線下方分隔島悠晃吃草　警方說話了

河濱公園露營區私設貨櫃餐廳！水利局開罰10萬　業者怒提訴訟慘吞敗

前3熱點排名曝！火車站置物櫃被當「毒詐」轉手斷點　慘淪詐欺共犯

搶蛋黃酥季節到了！「陳耀訓」7／19開賣　「法朋」7／24預購

找黃國昌接法務部長？柯文哲：不一定啦！　「違建爭議他自己回應」

彭佳慧體重直落「剩43公斤」！演唱會倒數1週：不知道這陣子怎麼過的

媽媽「採野菇」煮菜還拍抖音　全家吃完中毒送醫

超Q！高捷推全台首輛「咖波」輕軌列車　即日起路上趴趴走

太思念阿嬤開外掛見鬼　林哲熹闖「十殿地獄」先遇孟婆

車輛改裝擾原鄉生活品質　里港警+環監台24線稽查…3hrs告發7件

台北101「101樓世界最高秘境花園」曝光　每日限量400人登頂

睽違2年！林內「搶水文化節」重現　讓農村文化淵遠流長

怕安眠藥不夠力…帶FM2摻水「瓶蓋硬餵」！狼攝影預謀硬上女模

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

社會熱門新聞

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

即／騎士中興橋自撞分隔島　頸部爆血當場死亡

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

網傳「阿宏」爽完不付錢丟包台中女　警方還原經過

純按摩沒性交易　桃園男花3000沒爽到火大砸店

人父援交145cm國中妹　約公廁拍淫片下場慘

「阿宏」丟包台中按摩妹？　鄉民揪出3疑點

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

生技董座淪變毒師！　1原因「入監爆紅」黑道搶巴結

拜「性愛大神」求復合！她遭性侵問：沒射有效嗎

前立委惡搞重劃自肥！地主怒：還我200億土地

勒頸抓錯人害17歲少年破頭　懲處出爐

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

快訊／新北瑞芳命案！男「一刀刺死」姊夫後自殘

更多熱門

相關新聞

少女遭獸父性侵　法官哭了怒判鞭刑

少女遭獸父性侵　法官哭了怒判鞭刑

馬來西亞一名14歲少女遭親生父親三度性侵，飽受身心靈創傷。法官阿布巴卡爾（Abu Bakar）聽見法庭通譯員宣讀被告犯行時，忍不住當庭流下眼淚，並且重判狼父72年有期徒刑及30下鞭刑。

19年前性侵房東小學女兒　惡男下場曝

19年前性侵房東小學女兒　惡男下場曝

和叔叔摩鐵歡唱！她醉醒「胸罩扣錯」崩潰了

和叔叔摩鐵歡唱！她醉醒「胸罩扣錯」崩潰了

趁睡貼女病患側乳貼布　男遭判刑定讞

趁睡貼女病患側乳貼布　男遭判刑定讞

老闆灌醉女祕書性侵　賠550萬換緩刑

老闆灌醉女祕書性侵　賠550萬換緩刑

關鍵字：

外拍民宿FM2安眠藥性侵瓶蓋

讀者迴響

熱門新聞

李坤城兒爆：爸原追的是林靖恩姐姐！

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

選秀歌手女友墜樓亡！家屬首發聲：分手借錢逼刪照

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

師傅說話要聽！　冷氣「加裝1物」：電費狂省8850元

即／郭鬼鬼道歉！坦承4大事件：認了有女兒

綠前資深議員游祥耀離世　正義武士持續流傳

ryuchell替兒慶生2天後猝逝　前妻首發聲

蔡阿嘎日本街訪又被罵！日文留言湧現：別再來了

即／騎士中興橋自撞分隔島　頸部爆血當場死亡

「阿宏」約女按摩！爽完丟包害她大哭

郭鬼鬼突認外流照！AV導演：還我公道

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

爸媽「幫付500萬」買青埔房　38K男月繳3萬崩潰

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

更多

最夯影音

更多
疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題
黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面