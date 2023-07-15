多次中風昏迷不能動！71歲婦接受中西醫合療　能說話能坐起

▲▼楊成湛主任表示，提供經絡穴道針刺與推拿按摩治療方式，搭配電針及遠紅外線治療儀，增加肢體活動的力量與穩定性。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

陳女士去年二次中風，不僅意識不清楚且不能動彈，在朋友的介紹下，今年1月遠從台中到花蓮慈濟醫院求醫，由神經外科部團隊接手照護外，還有中醫及復健合併治療，經過多次的中西醫合療下，陳女士現在不只能坐起，還能舉起手及說話，精神奕奕的樣子，讓陳先生夫妻二人很開心。

71歲的陳女士去年10月突然失去意識暈倒，緊急送醫發現是腦出血中風，雖然緊急接受腦部手術後救回一命，但多次中風造成她意識不清且不能動彈，「太太當時腦出血中風，當地醫院說有可能開刀就再也醒不過來。」

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陳先生回想當時太太的驚險的狀況還心有餘悸，他表示，太太5年前因為缺血性中風，一直在服用抗凝血藥物，有時候頭暈也不以為意，沒想到會突然暈倒，還是腦出血，為了救太太的命，還是決定請醫師開刀救命。

術後太太昏迷不清醒，陳先生在親友的介紹下，抱著一絲希望來到花蓮慈院神經外科部求診，由主任蔡昇宗接手照護，經詳細檢查發現陳女士患有的水腦症沒有改善，再次手術引流，並安排陳女士接受內生性幹細胞療法及高壓氧治療，同時會診中醫由中醫兒科主任楊成湛醫師治療。

「第一次楊成湛主任在太太身上扎了32針，我看了嚇一跳！」陳先生說，3月是楊主任第一次來為太太做治療，當天中午楊主任為太太針灸後，就發現她的手腳變得較有力氣，意識也漸漸變得清楚，但隔天就恢復成原樣，所以他立刻拜託楊醫師繼續為太太做中醫治療。

楊成湛主任表示，中醫提供經絡穴道針刺與傷科推拿按摩的治療方式，搭配電針及遠紅外線治療儀，促使神經學功能進步、增加肢體活動的力量與穩定性，中風造成的右側肢體癱瘓，也藉由針灸刺激右手、右腳及頭部，一週四次來針灸。

▲陳女士（右）已可以在神經外科部物理治療師的協助下，做懸吊支撐下行走復健。

陳太太經過半年的中西醫合療，復原良好，陳先生說，太太從一開始昏迷不清醒，能醒能坐、眨眼表達意思，到如今氣色紅潤外，精神也很好，不僅能抬手，還能說話，真的很驚喜也很開心。

楊成湛主任說，中醫治療部分由他接手後到現在，看到陳女士恢復得很好，為她感到開心，接下來就是加入中藥的治療，針對陳女士的貧血及排便問題來改善。

陳先生也很感謝復健部的團隊每日不間斷的陪伴太太復健，甚至為太太安排懸吊支撐下行走復健，都是為了讓太太早日恢復，陳先生說，花蓮慈院的醫療團隊很真的很不一樣，醫療團隊細心溫暖的照護，讓他們夫妻感受到團隊對待病人的同理心與關心，很感恩花蓮慈院的團隊，現在最大的期望就是太太能站起來。

