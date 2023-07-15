　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多次中風昏迷不能動！71歲婦接受中西醫合療　能說話能坐起

▲▼楊成湛主任表示，提供經絡穴道針刺與推拿按摩治療方式，搭配電針及遠紅外線治療儀，增加肢體活動的力量與穩定性。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼楊成湛主任表示，提供經絡穴道針刺與推拿按摩治療方式，搭配電針及遠紅外線治療儀，增加肢體活動的力量與穩定性。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

陳女士去年二次中風，不僅意識不清楚且不能動彈，在朋友的介紹下，今年1月遠從台中到花蓮慈濟醫院求醫，由神經外科部團隊接手照護外，還有中醫及復健合併治療，經過多次的中西醫合療下，陳女士現在不只能坐起，還能舉起手及說話，精神奕奕的樣子，讓陳先生夫妻二人很開心。

71歲的陳女士去年10月突然失去意識暈倒，緊急送醫發現是腦出血中風，雖然緊急接受腦部手術後救回一命，但多次中風造成她意識不清且不能動彈，「太太當時腦出血中風，當地醫院說有可能開刀就再也醒不過來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳先生回想當時太太的驚險的狀況還心有餘悸，他表示，太太5年前因為缺血性中風，一直在服用抗凝血藥物，有時候頭暈也不以為意，沒想到會突然暈倒，還是腦出血，為了救太太的命，還是決定請醫師開刀救命。

▲▼楊成湛主任表示，提供經絡穴道針刺與推拿按摩治療方式，搭配電針及遠紅外線治療儀，增加肢體活動的力量與穩定性。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

術後太太昏迷不清醒，陳先生在親友的介紹下，抱著一絲希望來到花蓮慈院神經外科部求診，由主任蔡昇宗接手照護，經詳細檢查發現陳女士患有的水腦症沒有改善，再次手術引流，並安排陳女士接受內生性幹細胞療法及高壓氧治療，同時會診中醫由中醫兒科主任楊成湛醫師治療。

「第一次楊成湛主任在太太身上扎了32針，我看了嚇一跳！」陳先生說，3月是楊主任第一次來為太太做治療，當天中午楊主任為太太針灸後，就發現她的手腳變得較有力氣，意識也漸漸變得清楚，但隔天就恢復成原樣，所以他立刻拜託楊醫師繼續為太太做中醫治療。

楊成湛主任表示，中醫提供經絡穴道針刺與傷科推拿按摩的治療方式，搭配電針及遠紅外線治療儀，促使神經學功能進步、增加肢體活動的力量與穩定性，中風造成的右側肢體癱瘓，也藉由針灸刺激右手、右腳及頭部，一週四次來針灸。

▲▼楊成湛主任表示，提供經絡穴道針刺與推拿按摩治療方式，搭配電針及遠紅外線治療儀，增加肢體活動的力量與穩定性。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

陳女士（右）已可以在神經外科部物理治療師的協助下，做懸吊支撐下行走復健。

陳太太經過半年的中西醫合療，復原良好，陳先生說，太太從一開始昏迷不清醒，能醒能坐、眨眼表達意思，到如今氣色紅潤外，精神也很好，不僅能抬手，還能說話，真的很驚喜也很開心。

楊成湛主任說，中醫治療部分由他接手後到現在，看到陳女士恢復得很好，為她感到開心，接下來就是加入中藥的治療，針對陳女士的貧血及排便問題來改善。

陳先生也很感謝復健部的團隊每日不間斷的陪伴太太復健，甚至為太太安排懸吊支撐下行走復健，都是為了讓太太早日恢復，陳先生說，花蓮慈院的醫療團隊很真的很不一樣，醫療團隊細心溫暖的照護，讓他們夫妻感受到團隊對待病人的同理心與關心，很感恩花蓮慈院的團隊，現在最大的期望就是太太能站起來。
 

ET快訊
台74線驚見草泥馬悠晃吃草！　警方回應
女星腦瘤復發淡出演藝圈！　手指明顯變形
大牙姐妹聚會　「2勇敢女神」現身！
桃機「淹水」害女旅遊變送醫！　肇事地點曝
快訊／鄭宏輝請辭神腦董事長！
陸生團有大咖！　奧運冠軍來了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「兩個媽媽」的真實生命歷程　愛沒有優劣之分、家也不會只有一種型態

美核准首款「非處方避孕藥」！食藥署：代購回台賣最高可處10年刑

這聲鳴槍等4年！200人泳渡金廈7Km　神速冠亞軍僅差「0.04秒」

列車集電弓連8起異常！高鐵關閉自動降弓機制測試　「無安全疑慮」

發錢啦！彰化這地方發放振興禮金　3.8萬人2200元入袋

多次中風昏迷不能動！71歲婦接受中西醫合療　能說話能坐起

花蓮女子宮全脫垂在外！嚴重無法「一刀切」　醫施3手術獲新生

「仲夏寶島號」首趟傳故障！誤點1小時　民眾無奈：變「中暑號」

改不過來？mL唸「謬」不唸莫　他曝1讀法沒爭議…2字解決

綠豆是「嘉義人」？農糧署玩諧音哏：台南種植面積最大

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

阿伯過彎自摔...無助站路邊　路人暖停下幫忙陪等救護車

新住民被當逃逸移工猛追！17歲少年遭勒頸、頭縫17針

周杰倫概念股掛牌狂飆48%　外媒：葉惠美靠兒晉升富豪

坐擁湖畔景致、生活機能優勢　澄清湖雙塔地標宅「堅山景仰」

「兩個媽媽」的真實生命歷程　愛沒有優劣之分、家也不會只有一種型態

美核准首款「非處方避孕藥」！食藥署：代購回台賣最高可處10年刑

這聲鳴槍等4年！200人泳渡金廈7Km　神速冠亞軍僅差「0.04秒」

列車集電弓連8起異常！高鐵關閉自動降弓機制測試　「無安全疑慮」

發錢啦！彰化這地方發放振興禮金　3.8萬人2200元入袋

多次中風昏迷不能動！71歲婦接受中西醫合療　能說話能坐起

花蓮女子宮全脫垂在外！嚴重無法「一刀切」　醫施3手術獲新生

「仲夏寶島號」首趟傳故障！誤點1小時　民眾無奈：變「中暑號」

改不過來？mL唸「謬」不唸莫　他曝1讀法沒爭議…2字解決

綠豆是「嘉義人」？農糧署玩諧音哏：台南種植面積最大

身分證全中「5288」免費吃父親節大餐　美侖商旅再推4人行1人免費

陳時中嗆侯市府切割餵藥案　侯友宜嘆：又多一位造謠者

「TOYOTA長軸Corolla」大空間、更省油！新油電油耗24.5km／L

「兩個媽媽」的真實生命歷程　愛沒有優劣之分、家也不會只有一種型態

西螺七崁文化傳承基地　「森活武樹園區」林下練武將成新亮點

林彥廷圓夢成CBA探花　陳子威讚他全能：對政大培育系統的肯定

誰家的草泥馬走失？台74線下方分隔島悠晃吃草　警方說話了

Netflix改編「長島連環殺人懸案」抓到兇手了！　紐約建築師遭逮捕

河濱公園露營區私設貨櫃餐廳！水利局開罰10萬　業者怒提訴訟慘吞敗

水上摩托車炫技！南韓2歲童被「強力水柱」擊中噴飛　顱骨骨折

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

生活熱門新聞

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

李坤城兒曝爸「不能和林靖恩分手」原因

粉絲揭「木曜跌落神壇」關鍵原因：走到這步不意外

明起4天炸雷雨！15縣市飆「極端38℃」

台北最頂商圈！妹子出捷運「見1幕」嚇不敢逛　苦主+1

明晚變天！準泰利颱風外圍水氣襲台　下周2天雨炸全台

告別倒楣！3生肖明起「走大運」

好市多神級熟食10年沒漲價！會員嗨翻

薪水存266萬「媽媽保管12年」！她結婚見存摺慘哭了

把握玉帝開天門轉運　這樣做運勢變旺

被阿宏丟包！按摩女「1行為」比照騙嚴重　鄉民炸鍋

12星座「爛桃花飛舞」！最新一周運勢

木曜團隊離職！她心疼阿部瑪利亞「演藝路很衰」

阿宏PO短髮正妹照「長相差太多」才丟包！本尊被神出

更多熱門

相關新聞

表妹拍謎片「破尺度戲碼」　媽氣到中風住院

表妹拍謎片「破尺度戲碼」　媽氣到中風住院

「表妹跑去拍片了...」一名男網友透露，阿姨單親養育表妹長大，最大希望就是看著女兒嫁好老公，殊不知原PO聽聞表妹當AV女優，阿姨為此氣到中風住院，讓原PO心疼不已。文章曝光後，底下網友熱議，「先不論女優這個職業好不好，（表妹）突然的大轉變是不是受了什麼創傷？」

50歲半癱患者虛擬實境復健　1個月後可走了

50歲半癱患者虛擬實境復健　1個月後可走了

南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物救回患者

南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物救回患者

老人熱痙攣「咬斷牙」　醫曝3字：防中暑

老人熱痙攣「咬斷牙」　醫曝3字：防中暑

姑姑下單「4張台積電」　營業員不給買！原因氣炸

姑姑下單「4張台積電」　營業員不給買！原因氣炸

關鍵字：

中風意識昏迷不能動中西醫合療說話坐起

讀者迴響

熱門新聞

李坤城兒爆：爸原追的是林靖恩姐姐！

海巡少校撿屍醉女　3小時硬上2次慘了

選秀歌手女友墜樓亡！家屬首發聲：分手借錢逼刪照

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

即／郭鬼鬼道歉！坦承4大事件：認了有女兒

師傅說話要聽！　冷氣「加裝1物」：電費狂省8850元

ryuchell替兒慶生2天後猝逝　前妻首發聲

綠前資深議員游祥耀離世　正義武士持續流傳

蔡阿嘎日本街訪又被罵！日文留言湧現：別再來了

即／騎士中興橋自撞分隔島　頸部爆血當場死亡

「阿宏」約女按摩！爽完丟包害她大哭

郭鬼鬼突認外流照！AV導演：還我公道

夫妻吵架！太太「一手扯斷」老公生殖器

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

爸媽「幫付500萬」買青埔房　38K男月繳3萬崩潰

更多

最夯影音

更多
疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題

疊石頭同時腦筋急轉彎　連續快速機智問答15題
黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

黃鐙輝抖：萁媽賺比我多　認節目收攤「不用曬了」

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

拍照時突遇熊狂奔衝來　眾人一齊大吼成功嚇退

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

日本「挽肉と米」登台　民眾清晨6點排隊撲空！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面