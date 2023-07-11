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南消大橋高級救護隊成功夾出噎住異物　救回昏迷患者

▲84歲女性在進食甜粽時突然噎住，倒地並失去意識，呼吸困難，狀況相當危急，高救隊隊員劉家傑及林威男，成功夾出噎住異物救回昏迷患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲84歲女性在進食甜粽時突然噎住，倒地並失去意識，呼吸困難，狀況相當危急，高救隊隊員劉家傑及林威男，成功夾出噎住異物救回昏迷患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五救災救護大橋高級救護隊，於7月3日下午4時28分接獲報案，1名84歲女性在進食甜粽時突然噎住，倒地並失去意識，呼吸困難，狀況相當危急，高救隊隊員劉家傑及林威男，迅速出勤至永康區中山南路執行救護，成功夾出噎住異物，救回昏迷患者，送醫後在11日轉普通病房，恢復良好。

▲84歲女性在進食甜粽時突然噎住，倒地並失去意識，呼吸困難，狀況相當危急，高救隊隊員劉家傑及林威男，成功夾出噎住異物救回昏迷患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高救隊隊員劉家傑及林威男，到達現場評估患者仰躺在沙發上，呼吸不規則且無意識，立即將其移至地面上，備妥高濃度氧氣面罩(NRM)以維持患者呼吸。先使用口咽部進行抽吸，再用喉頭鏡觀察，發現喉嚨中有異物阻塞呼吸道，成功使用異物夾排除異物，使患者呼吸道順暢，而後緊急送醫。

抵達醫院後，醫護人員立即進行插管治療，以確保患者呼吸功能正常。值得慶幸的是患者在當晚已恢復意識，並於6日拔除氣管內管，恢復獨立呼吸，並於11日轉入普通病房，回復狀況良好。

▲84歲女性在進食甜粽時突然噎住，倒地並失去意識，呼吸困難，狀況相當危急，高救隊隊員劉家傑及林威男，成功夾出噎住異物救回昏迷患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲對於本次案件的救治成果，表示高度讚揚。救護員在此次遭遇困難的情況下，展現了出色的救援技能和快速反應能力，保護了患者的生命安全，同時也再次呼籲社會大眾提高對於急救知識的重視，以提供更有效的救助。

▲84歲女性在進食甜粽時突然噎住，倒地並失去意識，呼吸困難，狀況相當危急，高救隊隊員劉家傑及林威男，成功夾出噎住異物救回昏迷患者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示民眾遇到有人噎住時，應撥打119緊急報案電話並保持冷靜、接受119專業人員詢問與指導，爭取寶貴救援時間，給予患者最需要的急救處置，同時本市的高級救護員過高階救護訓練，現場可以使用喉頭鏡把患者喉嚨撐開，看到異物就能把東西夾出來，提高救援成功率。

五大隊長大隊長鄭誌峰表示，此次救護行動成功，歸功於救護隊員們專業的急救知識和快速反應能力。同時，他也提醒老人家要注意食用麻糬、貢丸、甜粽等具有噎住風險的食物，特別是在無牙或口腔功能受限等情況下更應警惕。

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