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花蓮女子宮全脫垂在外！嚴重無法「一刀切」　醫施3手術獲新生

▲李佩蓁醫師指出，嚴重的子宮脫垂不僅影響患者的起居行動，還可能影響膀胱和直腸，造成頻尿、尿道感染或結便等問題。（圖／慈濟醫學中心提供）

李佩蓁醫師指出，嚴重的子宮脫垂不僅影響患者的起居行動，還可能影響膀胱和直腸，造成頻尿、尿道感染或結便等問題。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

七十歲翁女士因子宮全脫垂在外飽受折磨已近十年，不僅影響日常生活行動，子宮壓迫造成的頻尿問題也使她睡眠品質直線下降。六月間經花蓮慈濟醫院婦產部主治醫師李佩蓁評估，接受手術治療，住院二日後即返家，目前復原良好，生活已和常人無異，再也不用岔開腿走路，也不必再穿長上衣遮擋下半身，彷彿重獲新生！

病人是在二十年前開始出現子宮脫垂症狀，且日益嚴重，之後全脫垂在外無法再推回體內，決定與外露長達二十年的子宮告別。李佩蓁醫師指出，病人的子宮脫垂屬於最嚴重的第四度等級，覆蓋在子宮前方的膀胱以及後方的直腸也都一起掉出體外，無法直接把掉在外面的器官「一刀切」。

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李佩蓁醫師表示，除了進行「子宮全切除術」之外，還需要做「陰道前後壁修補」及「後盆底整形術」，解決膀胱和直腸的問題；且由於切除後的縫合點仍在體外，必須透過「骨棘韌帶懸吊術」，把縫合點吊回體內。前後歷經四個術式，手術長達四至五小時，手術結束後，李醫師起身發現自己下半身已被病人滴滴答答的血流完全浸濕；所幸病人術後復原情況良好，住院觀察二日後即出院回家，外觀已和常人無異。

翁女士回想過去二十年來，她之所以能忍受，是因為前期脫垂的子宮尚能借助姿勢的改變而縮回體內，能輕易地和它和平共處，所以也不曾考慮要拿掉子宮。但近十年來因脫垂日趨嚴重，甚至已完全無法靠任何方式縮進體內，翁女士說，裸露的子宮壁常因不斷摩擦出血，傷痕累累，彷彿月經從未停止般，每天都必須使用衛生棉。她平時不敢觸碰流血的子宮，擔心清潔不乾淨易造成傷口感染，再加上新冠疫情期間經常只能悶在家，她的心情更加鬱悶，因此與家人討論過後，她決定擺脫這困擾她二十年的難題，找回不受子宮脫垂影響的人生，並在疫情趨緩後求醫，接受手術治療。

其實有子宮脫垂困擾的女性不少，但因嚴重程度不同，外觀不一定能看得出來，又因部位的私密性，使得許多患者即便有子宮脫垂問題，也不會第一時間尋求醫療幫助。李佩蓁指出，嚴重的子宮脫垂不僅會影響患者的起居行動，還可能同時影響膀胱和直腸，造成頻尿、尿道感染或結便等問題，呼籲女性朋友應及時就醫，或許只需透過重建骨盆手術，就能遠離子宮脫垂的病苦。

在接受治療之前，翁女士平均一晚必須夜尿三至四次，幾乎無法安穩地睡覺。膀胱復位後，不僅每次都能排淨尿液，減少餘尿，李佩蓁醫師也以口服藥物控制病人的膀胱過動，並於術後一個月開始讓病人每週接受一次「經皮脛骨電刺激」治療，以抑制膀胱收縮的訊號，達到改善頻尿的效果。翁女士感謝李佩蓁醫師妙手回春，解決了困擾她二十年的問題，令她重拾自信心，能大方穿上任何喜歡的衣服，自如地外出活動，彷彿重獲新生！

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