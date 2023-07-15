婦人投資200萬虛擬幣　女兒驚覺被耍了...約「鮮肉車手」逮人

記者邱中岳／台北報導

北市警中正一分局接獲報案，1名女子指稱母親投資虛擬貨幣，但是感覺有異狀跑到警局諮詢，警員發現貨幣投資老師不僅提出漂亮贏錢數據，甚至還要求對方加碼投資，警員立刻心生一計，與婦人配合約出20歲的鮮肉車手當場逮人。

警方調查，67歲的高姓婦人，從2023年2月份開始，在手機通訊軟體遇到自稱「投顧老師」的人邀請加入「USDT買賣交易幣商」LINE投資群組，後續又聽信犯嫌誘導話術下載一名稱為「Knnex」的投資APP，前後投入2百萬元資金。

▲北市警中正一分局接獲婦人詐騙，約出20歲「鮮肉車手」面交(紅圈)，再由警員逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

每次對方都會回報「相當高的獲利」，要婦人繼續放著不要贖回，直到6月底，婦人女兒發現高婦的投資有問題，於是到警局諮詢警員，警員一看就發現有異狀，正巧詐騙集團又傳訊息，詢問婦人獲利不錯，是否繼續加碼。

警員立刻要求婦人答應繼續加碼，並且確認投資APP及LINE社群係為詐騙集團所假冒，並約好在中正區金山南路一處超商面交，20歲楊姓車手依約到場取款，立刻就被埋伏警方包圍逮捕。

▲警員在鮮肉車手身上發現假的交易同意書以及查扣手機，除了將人移送外還將持續溯源。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方從楊姓車手身上查扣手機及泰達幣假交易同意書等證物，全案詢後以涉刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌逮捕歸案，並持續向上溯源。