　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

跟著「阿土伯」投資虛擬幣　桃園男遭詐千萬！假面交百萬逮車手

▲警方埋伏逮捕前來款的車手林姓男子。（圖／平鎮警分局提供）

▲警方埋伏逮捕前來款的車手林姓男子。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市鍾姓男子誤信社群「投資名嘴-阿土伯」聲稱投資虛擬貨幣（泰達幣USDT）可獲取暴利，先後投資1000多萬元，正欲領出獲利時卻遭對方誆要投資更多金額才可領出，鍾男才意識自己受騙上當，於是報警求助；警方則請鍾男配合約出詐團成員面交，趁林姓車手出面取款時上前逮捕，依法送辦。

▲並從他身上查扣贓款、手機等證物。（圖／平鎮警分局提供）

▲並從他身上查扣贓款、手機等證物。（圖／平鎮警分局提供）

鍾姓男子在臉書社群上看到一名暱稱「投資名嘴-阿土伯」張貼投資虛擬貨幣獲取暴利的文章，在好奇心驅使下點讚觀看，裡面成員也私訊他並邀請鍾男點擊連結加入Line群組，進而遭到鎖定，掉入詐騙集團的陷阱裡。

詐騙集團假冒客服人員向鍾男建議可以藉由代操虛擬貨幣（泰達幣USDT）來賺取高額獲利，該集團並提供人頭帳戶請其匯款、或相約地點面交款項，前後投入約新臺幣千萬餘元，後續想將獲利領出時，對方卻誆稱需要儲值更多金額，才能把獲利領出，鍾男發現無論如何就是無法將錢領出，此時才意識到自己受騙上當，於是向平鎮警分局報案求助。

平鎮分局接獲報案後，立即成立專案小組，並請鍾男配合警方利用面交時將取款車手逮捕到案，鍾男與該集團人員相約8日13時許，在平鎮區金陵路四段的超商門市面交取款儲值金額新臺幣100萬元，警方隨即部屬警力前往埋伏，利用面交時當場逮捕取款車手林姓男子，並查扣手機等相關犯罪工具及證物，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將林男移送桃園地檢署偵辦。

ET快訊
連7震！　一周內還會有「規模四以上餘震」
快訊／大安區離奇墜樓　母子雙亡！
快訊／11:31發生4.5「極淺層地震」！　最大震度4級
61歲大咖男星爆「再婚年輕女粉絲」！　親密合照曝光
別吃了！好市多起司驗出致癌物　退貨方式出爐
星二代殺警服「外役監」　侯友宜要賴清德負責：政客以蒼生為念
明明養5隻狗！3歲女兒一直說「家裡沒有寵物」　原因超感動
UNIQLO「免費好康」不用歸還！　會員：沒說真的不知道
快訊／《大學生》班底無預警宣布結婚！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕累犯休假「整天喝高梁」　隔日騎車上班滿身酒味慘了

國1台中段連續火警！休旅車燒到剩車架...邊坡惡火一度全線封閉

驚險片！台中男酒駕逆向撞路邊3車　挨撞車主神反應逃過一劫

快訊／身上還帶著奶嘴！台北大安區女抱兒墜樓　母子倒地雙亡

快訊／北市鐵皮工廠大火！火舌狂竄持續延燒　消防撲救中

跟著「阿土伯」投資虛擬幣　桃園男遭詐千萬！假面交百萬逮車手

賣家也被騙！女碩生蝦皮賣筆電痛失1.5萬　詐團還勸「先報案」

影歌雙棲男偶像主動加好友...假的啦！忠實女粉絲險遭騙5萬

快訊／北市巷內離奇墜樓案！一對男女墜落倒地　女子當場死亡

新北貢寮海岸驚見女浮屍！穿藍襯衫牛仔褲　身分待查

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

湖南32層大樓磚瓦崩落!　眾人驚恐奔逃遭砸：像爆炸

台北電影節／百白開場「慘摔Z字倒地」　「哪裡跌倒哪裡站起來」超爆笑

小薫談黑人捲性騷：我是邊緣人！　遭經紀人爆「被排擠」她超慌XD

放棄百萬年薪！30歲裸辭　生活無趣為重新尋回快樂

徐懷鈺、A-Lin合唱《不要再孤單》　擺脫低潮...Ella淚喊：她回來了！

酒駕累犯休假「整天喝高梁」　隔日騎車上班滿身酒味慘了

國1台中段連續火警！休旅車燒到剩車架...邊坡惡火一度全線封閉

驚險片！台中男酒駕逆向撞路邊3車　挨撞車主神反應逃過一劫

快訊／身上還帶著奶嘴！台北大安區女抱兒墜樓　母子倒地雙亡

快訊／北市鐵皮工廠大火！火舌狂竄持續延燒　消防撲救中

跟著「阿土伯」投資虛擬幣　桃園男遭詐千萬！假面交百萬逮車手

賣家也被騙！女碩生蝦皮賣筆電痛失1.5萬　詐團還勸「先報案」

影歌雙棲男偶像主動加好友...假的啦！忠實女粉絲險遭騙5萬

快訊／北市巷內離奇墜樓案！一對男女墜落倒地　女子當場死亡

新北貢寮海岸驚見女浮屍！穿藍襯衫牛仔褲　身分待查

葉倫訪華「尋求公約數」　陸學者：防止中美「脫鉤」反噬經濟

卯起來吃只要200元！台南不限時烤鮮蚵吃到飽　新鮮又肥美太划算

台灣TOYOTA「RAV4躍野冒險版」下架停賣！101萬起全車系售價不變

大陸猴痘蔓延…5天3地出現病例！專家籲民眾免恐慌

連7震！一周內還會有「規模四以上餘震」　氣象局曝1異常現象

調皮柴亂入當陪讀生！雙手搭在課本上露牙燦笑：老師這一題我會

酒駕累犯休假「整天喝高梁」　隔日騎車上班滿身酒味慘了

「以為罐罐被偷吃」愛貓氣暴走　奴才PO晚餐照笑翻一票人：難怪！

國1台中段連續火警！休旅車燒到剩車架...邊坡惡火一度全線封閉

蘿莉塔挺7月肚拍寫真！　「胸前開深V」超火辣...曝懷孕改變外表

社會熱門新聞

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

苗栗騎士鐮刀襲警！腳中彈狂逃被逮

男撞郵務車遭把手插頭慘死　影片曝光

即／北市出現1.5m天坑！休旅車爆胎

擦撞郵務車把手詭刺太陽穴　騎士慘死

快訊／高雄男詭異陳屍捷運站出口！

北市天坑「下陷擴大」！議員傻眼

星二代涉夜店殺警爽服外役監　法務部3點說明

吞南瑤宮519萬香油錢　女子下場慘了

快訊／北市巷內一對男女離奇墜樓　女當場死亡

3樓丟女嬰致死　單身媽拋下瞬間就後悔

新北警壓女揉胸強吻　和解賠錢獲緩刑

漲價被罵翻！阿堂鹹粥闆娘落淚說原因

台中偏僻小路轎車停很久　女子全身僵硬死亡多時

更多熱門

相關新聞

新北女投資獲利　轉投虛擬幣險遭騙

新北女投資獲利　轉投虛擬幣險遭騙

新北市板橋區一名22歲李姓女子，日前到重慶路上某間銀行領取現金50萬，引起行員注意，追問李女用途，但李女卻始終無法說明清楚，行員立即通報警方前來關心，警員到場後，李女才透漏，自己剛投資虛擬貨幣獲利，準備要轉購其他貨幣，但警員卻指出內容極有可能為詐騙手法，才讓李女打消付款念頭。

詐婦315萬　帶印章證件裝專業...車手栽了

詐婦315萬　帶印章證件裝專業...車手栽了

投資詐騙囂張　修法增訂3要件「最重罰60萬」

投資詐騙囂張　修法增訂3要件「最重罰60萬」

台中機捷特區屋主樂歪　2樓、頂樓轉手全賺500萬↑

台中機捷特區屋主樂歪　2樓、頂樓轉手全賺500萬↑

男投資150萬買股　想賣股才知被騙

男投資150萬買股　想賣股才知被騙

關鍵字：

投資虛擬貨幣獲利遭阻埋伏逮捕車手

讀者迴響

熱門新聞

正妹鄰居搭訕照三餐問候！保全1年後現況超淒慘

凌晨連4震！最大規模5.3、震度4級　10縣市有感

林靖恩爆「賣掉李坤城房子」天天住飯店！

泰國名寺和尚「路邊車震」嫩齡人妻

明雨區擴大！　最新成颱機率曝

炎亞綸慘了！《營業中》剩下頭頂背影

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

林志玲爆退圈　AKIRA證實：她希望待在家

《大學生》班底無預警宣布結婚！

100元吃三餐！15歲妹「活像骷髏」　嘆沒錢別生小孩　

苗栗騎士鐮刀襲警！腳中彈狂逃被逮

男撞郵務車遭把手插頭慘死　影片曝光

即／北市出現1.5m天坑！休旅車爆胎

等外帶想喝自助飲料被拒！客人：付一樣的錢耶

塑膠管猛插後門！便秘男滿肚膿液忍2天休克

更多

最夯影音

更多
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦
張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

張惠妹《我依然是你的情人》悼念李玟　「我們都要好好的」唱到哽咽

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

瘦子遭爆料提告後露面：很莫名其妙　摟粉絲合照變調「未來2件事不做」

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

王柏傑得影帝上台飆「法克」　樂喊：張孝全我得獎了

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

網紅護理師與友衝突遭警帶回　控遭「觸碰肢體」警：正當執法

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面