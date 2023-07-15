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社會 社會焦點 保障人權

獨 ∕ 谷關七雄1天2事故！抽筋+迷路急報案　全由警消揹下山

記者 哈勇嘎奧／台中報導

暑假假期開始有許多民眾出國旅遊，也有些民眾在國內從事登山活動，但在台中市谷關七雄在昨日就一連兩山難事件，讓搜救人員疲於奔命連夜山上救援，所幸都沒有人受傷。台中市山難搜救協會表示，登山前務必準備完善，裝備器材登山地點路線都要做好功課，應結伴而行切誤獨自一人，遇到迷途受傷時應保持冷靜在現場等待救援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

女性山友因體力透支雙腳無法行走，搜救人員連夜用揹負方式背她下山。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

傷者試著用倒退嚕方式下山，但預期區路時仍需用揹負方式背下山。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

台中市消防局昨(14)日在下午4時許接獲民眾報案指稱，在屋我尾山水管路迷路，人在溪床中找不到路徑下山，立即派出谷關及和平消防隊4人前往救援，在晚間6時許順利將人帶回至登山口。晚間8時45分又接獲民眾報案指稱，一男一女從松鶴部落攀登八仙山，到晚間8時許女姓山友因體力透支雙腳無力無法行走，接獲報案後又派出谷關及和平消防隊4人，山難救護義消、台中市山難搜救協會4人共計8人前往救援，由谷關分隊長張凱閔帶隊前往救援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

搜救人員連夜用揹負方式安全至登山口。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

分隊長張凱閔表示，晚間10時30分接觸到受困民眾，檢視並無受傷因雙腿抽筋無法行走，先給予飲水補充精神支持下，先自行慢慢倒退行走，但遇地形較崎嶇時便用揹負方式將受傷女山友揹下山，在今凌晨到達登山口後由救護車送醫治療。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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