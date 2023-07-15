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早餐9大地雷一次看！營養師曝選擇方式：吃完愛睏又餓得快

▲▼早餐,飯店早餐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲營養師曝光早餐的9大地雷，同時提供自己的營養活力組合。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

多數人在出門工作前會吃一頓早餐，不過若吃到地雷品項，除了沒辦法擁有活力，恐怕還會感到疲倦。對此，營養師趙函穎整理了早餐的「9大地雷」，讓民眾們可以避開，同時也提供優秀的早餐組合，不但能提供相當的飽足感，也能擁有滿滿的活力。

趙函穎在臉書上表示，依據衛福部的建議，成年人該攝取的營養比例，碳水化合物佔55至65％，蛋白質佔10到15％、脂肪則是20到30％，不過門診當中有許多案例，從早餐就有營養不均衡的問題，其中大多為攝取過多油脂、碳水化合物的情況。

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▲▼貝果，早餐。（示意圖／Photo by Larissa de Corves on StockSnap）

▲趙函穎整理了早餐常見的地雷食物，如果沒有選好，可能會有困倦、想睡的情況，導致工作效率下降。（示意圖／Photo by Larissa de Corves on StockSnap）

趙函穎整理，在台灣常見的早餐當中，中式的燒餅、油條、鹹粥、水煎包、麵線，或是西式的炸豬排、卡拉雞腿漢堡、鐵板麵和大冰奶茶等，都是高碳水化合物加上高油脂的危險組合，有些人吃完早餐後感覺困倦、想睡，不到中午肚子又餓了，很有可能就是攝取營養比例不均衡的結果，很有可能因為疲倦、精神不集中，而導致工作效率下降。

趙函穎建議，如果是壓力大的上班族，早餐可以避免高糖、高油脂的食物，避免對身體造成負擔，多多攝取蛋白質，在營養充足的同時，也能擁有好心情，最好是在早餐時補充食物性蛋白，對身體更加沒有負擔。

趙函穎也公布了自己的活力早餐菜單，內容分別是無糖豆漿、地瓜以及水果沙拉，除了能夠補充碳水化合物以外，也能補足膳食纖維，同時避免了中、西式早餐的高油脂，對身體更沒負擔，建議可以嘗試看看。

 

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關鍵字：

早餐碳水化合物脂肪豆漿地瓜

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