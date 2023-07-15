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上半年不順！把握「玉帝開天門」轉運　專家指點這樣做運勢變超旺

▲▼春節,新春參拜,走春,廟宇,天公生,玉皇大帝,拜拜,參香,宗教,道教,信眾,民俗。（圖／記者饒瑞園攝）

▲相傳農曆6月6日為玉皇大帝開天門出巡的「天貺日」。（圖／記者饒瑞園攝） 

記者林彥臣／綜合報導

每年農曆6月6日就是傳統民俗上的天貺（音同況）日，相傳為玉皇大帝「開天門」出巡人間，為黎民百姓賜福的日子，在這一天求財、求壽、補運、補財庫都會特別有效。今年的天貺日就落在7月23日，民俗專家就分享幾個簡單的方法，能夠趁這一天幫助自己轉運、求財。

民俗專家柯柏成指出，從字義上來解釋說明，「貺」字就是指賜給、贈予的意思，就是指是上天賜給、贈予的節日，這一天傳說玉皇大帝開啟天門（南天門），親自巡視凡間，因此建議可以前往主祀玉皇大帝的寺廟進行祈福，當然絕不能做非法的事情，肯定會事跡敗露。

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柯柏成說，如果這一天不方便上寺廟祈福的朋友，可以將自己的衣服被單拿到太陽下曝曬，用正陽氣洗淨霉運及病運。

根據《三立新聞網》報導，民俗專家廖大乙則指出，想要求財、求事業順利的人，可以備妥私章或公司章，把握天貺日的早上9點到下午3點之間「曬印章」，將字面朝上向東方曬印，但如果印章有缺角或是破損就得丟棄，若是準備新印章曬印，再拿去銀行開戶，對累積財富也很有效果。

不過命理網站《旺好運》也提醒民眾，在求財求功名前，一定要先懺悔，祈求上天赦免自己過去所無意犯下的罪行，也就是「求赦罪」，通常先求赦罪後再來求補運祈福，效果特別好！

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天貺日廖大乙轉運

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